موديلات عبايات شفافة لاطلالات عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - امتلأت مجموعات 2020 بأجمل موديلات عبايات شفافة والتي اتسمت بالروح العصرية والتفاصيل الفخمة المتمثلة في التطريز المتقن.



جمعنا لك أجمل موديلات العبايات الشفافة التي اختارناها لك لإطلالة ملائمة لأجواء العيد



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عبايات شفافة مزدانة بالريش موضة الموسم

عباية شفافة من توقيع ماركة LOUZAN



ابتكرت أسماء كبيرة في عالم تصميم العبايات موديلات فخمة ازدانت بالريش المتناثر على كامل التصميم، من أجمل القطع التي أعجبتنا العبايات التي قدمتها ماركة لوزان Louzan والتي نُسقت مع فساتين جملي فاتحة، اتبعي هذا التنسيق في حال كنتِ ترغبين في مزيد من الطول وانتعلي حذاء نيود مدبب بكعب رفيع.





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عبايات شفافة مطرزة لإطلالات المساء



وظف المصممون التطريز المتقن في خدمة تصاميمهم وشهدت مجموعات 2020 حضور كبير للعبايات السوداء الشفافة المحبوكة بالشك اليدوي الذي منحها فخامة وتفرد يناسب أجواء سهرات عيد الفطر المبارك، نسقيها مع فساتين سوداء لتساعدك في تنحيف المناطق الممتلئة من الجسم.











عبايات شفافة مزينة بالكشاكش موضة 2020



تفاصيل أنثوية راقية حرص كبار المصممون على استخدامها لتزيين العبايات السوداء الشفافة أبرزها الكشاكش الناعمة التي ميزت عبايات ماركة نور ذا ليبل Noor the Label، جربي تنسيقها على غرار العارضة مع فستان أبيض لتكسب قوامك عرض أكبر في حال كنتِ نحيفة.













عبايات شفافة بأكمام الجرس لإطلالة العيد

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عباية من Nafs designs





لم تغب موضة أكمام الجرس Bell sleeves عن مجموعات عبايات 2020، الموضة التي سيطرت على عروض الماركات العالمية زينت العباية الشرقية وصادفناها لدى نور ذا ليبل Noor the Label وماركة نفس ديزاين Nafs designs.

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