تنسيق تنانير معرقة لاطلالات صيفية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - قدمت العديد من الماركات تنانير معرقة بتصاميم عصرية يمكن تنسيقها في إطلالات جذابة وأنيقة.
وتعد التنانير المعرقة من أبرز صيحات الموضة الرائجة هذا الصيف ، وخاصةً تلك المزينة بطبعات الورود الملونة.
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يمكنك اعتماد التنورة المعرقة مع كنزة باللون الأسود، وخاصةً إذا ظهر الأسود في طبعات التنورة، وهي صيحة قدمتها العديد من الماركات هذا العام مثل Amur، Christopher Kane، See by Chloe، وStella Jean
كما ارتدت عارضة ديور Dior التنورة المعرقة مع جاكيت باللون الأسود.
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وتنوعت قصّات التنورة المعرقة بين القصّة الواسعة والضيقة، التنانير القصير، التنانير متوسطة الطول، والتنانير الماكسي.
التنورة المعرقة مع كنزة باللون الأبيض
أيضًا يمكن تنسيق التنورة المعرقة مع كنزة أو قميص باللون الأبيض لإطلالة ناعمة وعصرية نهارًا.
أمامك العديد من الخيارات لتنسيق القميص باللون الأبيض مع التنورة المعرقة على طريقة أشهر الماركات، مثل إطلالة كارولينا هيريرا Carolina Herrera بالقميص الأبيض مع التنورة القصيرة، وإطلالة Stella Jean بالقميص الأبيض مع التنورة الماكسي المزينة بطبعات ملونة.
التنورة المعرقة مع كنزة ملونة
برزت صيحة تنسيق التنورة المعرقة مع كنزة منقوشة أيضًا ومتناغمة مع التنورة مثل إطلالات اترو Etro، Luisa Beccaria، وMSGM.
كما يمكن تنسيق التنورة المعرقة مع قميص بتقليمات بألوان متناغمة مع التنورة مثل إطلالات رالف لورين Ralph Lauren، وستيلا جين Stella Jean.
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