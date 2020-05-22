تنسيق تنانير معرقة لاطلالات صيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - قدمت العديد من الماركات تنانير معرقة بتصاميم عصرية يمكن تنسيقها في إطلالات جذابة وأنيقة.

وتعد التنانير المعرقة من أبرز صيحات الموضة الرائجة هذا الصيف ، وخاصةً تلك المزينة بطبعات الورود الملونة.

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STELLA JEAN







يمكنك اعتماد التنورة المعرقة مع كنزة باللون الأسود، وخاصةً إذا ظهر الأسود في طبعات التنورة، وهي صيحة قدمتها العديد من الماركات هذا العام مثل Amur، Christopher Kane، See by Chloe، وStella Jean



DIOR





كما ارتدت عارضة ديور Dior التنورة المعرقة مع جاكيت باللون الأسود.

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وتنوعت قصّات التنورة المعرقة بين القصّة الواسعة والضيقة، التنانير القصير، التنانير متوسطة الطول، والتنانير الماكسي.







التنورة المعرقة مع كنزة باللون الأبيض



أيضًا يمكن تنسيق التنورة المعرقة مع كنزة أو قميص باللون الأبيض لإطلالة ناعمة وعصرية نهارًا.



RALPH LAUREN



أمامك العديد من الخيارات لتنسيق القميص باللون الأبيض مع التنورة المعرقة على طريقة أشهر الماركات، مثل إطلالة كارولينا هيريرا Carolina Herrera بالقميص الأبيض مع التنورة القصيرة، وإطلالة Stella Jean بالقميص الأبيض مع التنورة الماكسي المزينة بطبعات ملونة.







التنورة المعرقة مع كنزة ملونة

RALPH LAUREN





برزت صيحة تنسيق التنورة المعرقة مع كنزة منقوشة أيضًا ومتناغمة مع التنورة مثل إطلالات اترو Etro، Luisa Beccaria، وMSGM.



كما يمكن تنسيق التنورة المعرقة مع قميص بتقليمات بألوان متناغمة مع التنورة مثل إطلالات رالف لورين Ralph Lauren، وستيلا جين Stella Jean.

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