طرق وحيل لتوسيع العيون

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - من أهم أساسايات المكياج، طرق توسيع العيون. خطّ الأيلاينر الدقيق ولون الكونسيلر المناسب ومسحات الماسكرا المثاليّة، حيل بسيطة من المكياج تغيّر إطلالتكِ بشكل لافت، وتجعل عينيكِ تبدوان واسعتين وجذّابتين.





عناية بالعينين

تهدئة العينين

ابدئي بأقنعة العيون الجاهزة، جرّبي SKII Signs Eye Mask لتهدئة الالتهابات والانتفاخات حول العينين، ومنحهما مظهرًا ناعمًا. جرّبي مكعّبات الثلج وشرائح الخيار الباردة إذا تعذّر عليكِ الحصول على الأقنعة الجاهزة.



البرايمر

تجني الخطوط قبل وضع الظلال



اختاري واحدًا بقاعدة السيليكون لتظليل خطوط أقدام الغراب. جرّبي Smashbox Photo Finish Oil Free Foundation Promer ولتوحيد اللون اختاري كونسيلر مضيئًا لتوسعة حجم العينين، الذي يبدو ضيّقًا بسبب الهالات السوداء، انتقي ظلًّا أفتح من لون بشرتكِ الطبيعيّ بدرجة واحدة. امزجي اللّون تحت العينين وحولهما وعلى الجفنين أيضًا، لتهيئة قاعدة موحّدة للظلال.



تقويس الرموش

طرق توسيع العيون

لا تخلو حقائب المكياج لدى غالبيّة النساء، من معقص الرموش، ولكن نادرًا ما يستعملنَه بالرغم من أنّ نتائجه واضحة بأمّ العين، التي يزيد من حجمها فتبدو واسعة بعد استعماله لتقويس الرموش.

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ماسكرا لتوسيع العينين

ضرورة الماسكرا



من أهمّ طرق توسيع العيون استخدمي الصيغة المطلوبة للرموش، جرّبي Tom Ford Extreme Mascara، اسحبي الرموش العليا إلى الأمام لتطويلها، وادفعي بالرموش السفلى إلى الأسفل لتوسيع مظهر العين، ثمّ وزّعي طبقة مكثّفة على الرموش العليا فقط. جرّبي Covergirl LashBlast Clump Crusher Mascara مع التركيز أكثر على منتصف الرموش العليا بشكل خاصّ، لفتح العينين بشكل لافت. ارسمي خطًّا مشدودًا لتعزيز مظهر الرموش وتأطير العينين، ارسمي خطّ أيلاينر رفيعًا على قاعدة خطّ الرموش من الأعلى. جرّبي Marc Jacobs Beauty Magic Marcer Precision Pen، يمكنكِ إضافة جناح صغير عند الزوايا الخارجيّة للعينين، لسحب العين إلى الخارج، ما يزيد من مظهرها الواسع.



فتّحي دمعتيّ العينين تظليل هذه المنطقة باللّون الداكن يمكنه أن يصغّر حجم العينين إلى النصف! بدلًا من ذلك، استعملي إحدى طرق توسيع العيون ، وجرّبي تظليل دمعتيّ العينين باللون الأبيض الناصع لتكبير العينين وتفتيحهما بشكل رائع. جرّبي Nars Larger than Life Lond Wear Eyeliner in Santa Monica Blvd.





الهايلايتر

ظللي مدمع العين



كلّ العارضات يظهرن جميلات في الصور لأنهنّ على دراية تامّة بخدع التقاط الضوء، وطرق استخدام الهايلايتر الصحيحة. اختاري Eye Shadow متقزّحًا أو هايلايتر فاتحًا، ربّتيه على منتصف الجفون، تحت الحواجب وعلى الزوايا الداخلية لإيقاظ العينين ورفعهما. اختاري ظلًّا ورديًّا دافئًا للبشرة الورديّة أو الذهبيّ الفاتح للبشرة ذات النغمات الصفراء والزيتونيّة.

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