أقلام لرسم الحواجب وتحديدها

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - رغم ان الحواجب تساهم في ابراز عيني المرأة وتحديد الوجه وتعزيز النظرات، فإنها من الملامح الاقل حظا عندما يأتي الحديث عن ادوات المكياج. وبما ان الحواجب تخفّ كثافتها مع بلوغ سن الثلاثين، فارتأينا ان نعرض لك أبرز الاقلام الخاصة بـ رسم الحواجب وتحديدها بشكل طبيعي وغير مبالغ فيه.
Benefit Cosmetics' Gimme Brow+ Volumizing Eyebrow Gel:
يتمتع بتركيبة تحتوي على ألياف دقيقة وصغيرة تلتصق بشعر الحواجب وببشرتك، ما يمنحك مظهرا طبيعيا جدا. وبفضل الحجم الصغير للفرشاة التي تأتي مشابهة لفرشاة الماسكرا، يهل رسم الحواجب من دون التسبب باتساخ البشرة المحيطة بها. إضافة الى ملء الفراغات، يسمح هذا المستحضر من "بينيفيت" بتمشيط الحواجب وتثبيتها وفق لشكل الذي ترغبي فيه.
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Revlon Brow Fantasy Pencil & Gel:
بفضل هذا القلم، يمكن ملء الفراغات وتحديد الحواجب. يكفي ان تختاري اللون الاقرب الى لون بشرتك وشعرك. يتمتع هذا القلم برأسين الاول لـ رسم الحاجب وملء الفراغات شرط تحريك القلم باتجاه واحد، والثاني عبارة عن فرشاة ماسكرا مغمسة بنوع من الجيل لتثبيت الحواجب بعد رسمها.
Anastasia Beverly Hills Brow Definer:
يتمتّع هذا القلم برأس مشطوب ما يسمح برسم الحواجب بسهولة، من دون اي صعوبة في رسم الشكل الرفيع عند الاطراف.
Glossier Boy Brow:
يحتوي على تركيبة مختلفة عن المواد الهلامية (الجيل) التي غالبا ما توافر في الاقلام المشابهة. فهذه المادة تمنح شعر الحواجب ملمسا طبيعيا. تعتبر مثالية للحواجب السميكة والداكنة لانها تمنحها الشكل المطلوب وتثبتها، فيما تعتبر جيدة جدا للحواجب المقوّسة والرفيعة أيضا.
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Dior Diorshow Brow Styler Ultra-Fine Precision Brow Pencil:
يستخدم هذا القلم على حواجب العارضات في عروض "ديور". لذلك مهما كان الشكل المطلوب، سواء حواجب طبيعية أو سميكة وواضحة، فهذا القلم مضمون النتائج وسهل الاستخدام.
Anastasia Clear Brow Gel:
إنه جيل مثبت لشعر الحواجب المتوافرة أصلا. لا يحتوي على اي تركيبة ملونة، لذلك ينصح به فقط لصاحبات الحواجب الممتلئة اللواتي يرغبن في تثبيت حواجبهن.
Stila All Day Waterproof Brow Color:
تركيبته السائلة مضادة للمياه، لذلك يُعتبَر رائعا عند التوجه لأحواض السباحة او الشاطئ. يحتوي على رأس رفيع يتيح رسم الحاجب بدقة.
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