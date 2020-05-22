كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - يعد التونر أحد مستحضرات التجميل، الذي تلجأ إليه الكثير من السيدات بهدف تنظيف البشرة بعمق وإزالة الشوائب والأتربة من البشرة، حيث يمنحها الترطيب العميق ويساعد على زيادة نضارتها وحيوتها، كما أنه يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة التي يمكن أن تظهر على البشرة.



وفي السطور التالية، ستعرفين بشكل أكثر تفصيلاً ما هو التونر؟، وأفضل الطرق لاستخدامه للحصول على نتائج فعالة وبشرة ناعمة خالية من الرؤوس السوداء والمسام الواسعة.



أولاً: ما هو التونر

ما هو التونر



التونر هو سائل خفيف يساعد على قبض المسام الواسعة في البشرة، كما يمنحها الانتعاش والملمس الناعم، بالإضافة إلى تقليل إفراز البشرة للدهون، وخاصة لصاحبات البشرة الدهنية، حيث يحتوي على مواد تساعد على تنظيف البشرة بعُمق، وإزالة الخلايا الميّتة المتراكمة على سطحها، مما يمنحها النضارة، والإشراق الدائم.



ويمكن اعتبار تونر الوجه هو التمهيد الأفضل والخطوة الأولى التي يجب تطبيقها قبل بدء بروتين العناية اليومية بالبشرة، كاستخدام السيروم، أو الكريمات المرطبة.

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ثانياً: فوائد التونر للبشرة

فوائد التونر للبشرة





1- يُستخدم في إزالة الزيوت والشوائب العالقة على البشرة.

2- يُغلق مسام البشرة، ويُساهم في تقليل اظهور البثور والحبوب عليها، كما يُقلل من الإفرازات الدهنية المزعجة.

3- يقضي على التجاعيد والخطوط الدقيقة التي يمكن ظهورها على البشرة.

4- يُقلل من احتمالية تهيج البشرة أو التهابها.

5- يُقلل من ظهور حب الشباب على البشرة.

6- ويُقلل من علامات الشيخوخة المبكرة التي يمكن ان تظهر على المرأة.

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ثالثاً: طريقة استخدام التونر للوجه

طريقة استخدام التونر للوجه



1- اغسلي وجهكِ جيدًا بالماء الدافئ والغسول المناسب للتخلص من الأتربة والإفرازات الدهنية، ثم اغسليه بالماء البارد لغلق المسام.

2- جففي وجهكِ جيدًا بواسطة منشفة ناعمة.

3- ضعي القليل من سائل التونر على قطنة نظيفة، ودلكي بها الوجه جيدًا بشكل حركات دائرية، واحرصي على مسح الوجه من الداخل إلى الخارج.

4-تجنبي وضع التونر في منطقة تحت العين والشفاة أثناء توزيع التونر على الوجه.

5- اتركي التونر على الوجه لمدة دقيقة حتى يجف.

6- ضعي الكريم المرطب المناسب لبشرتكِ، ثم الكريم الواقي من الشمس، تمهيدًا لوضع المكياج.

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