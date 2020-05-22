طرق التخلص من حب الشباب قبل العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - ظهور حبّ الشباب والزوان، وكذلك البثور في البشرة، خصوصًا في منطقة الوجه، مشكلة تؤرق المرأة وتُسبّب لها الإزعاج؛ إذ تؤثّر سلبًا على جمالها. وغالبًا ما يُحدِث حبّ الشباب التهابًا في الجلد فيترك آثارًا على شكل ندبات في سطح البشرة، مما يُزيد الأمر سوءًا. وبالرغم من انتشار العديد من العلاجات التجميلية كالتقشير أو الليزر وغيرها، لكن غالبيتها علاجات باهظة الثمن. لذلك، يُمكنك اللجوء الى خلطات طبيعية ذات خصائص مضادة للالتهابات تُساعدك في التخلّص من حبّ الشباب قبل العيد، لتنعمي ببشرة نضرة ومشرقة.



طرق التخلّص من حب الشباب قبل العيد

التخلص من حبّ الشباب قبل العيد



إليك أفضل طرق التخلّص من حب الشباب قبل العيد، وأقوى الخلطات الطبيعية للتمتع ببشرة نقية خالية من البثور وحب الشباب.



خلطة الجوز والقرفة:

تُساعد هذه الخلطة في التخلّص من حب الشباب وكذلك الندبات الناتجة جرّاء التهاب الجلد.

خلطة القرفة والجوز للتخلّص من حب الشباب



فوائد القرفة:

تتميّز القرفة بخصائص مضادة للأكسدة، كما وتحتوي على العديد من مضادات الجراثيم والبكتيريا والفطريات، التي تمنع الإصابة بالالتهابات، وتعمل على قتل البكتيريا. وبالتالي، تعّد علاجًا فعّالًا في التخلّص من حبّ الشباب وآثاره

فوائد الجوز:

الجوز له خصائص مضادة للفطريات ومضادة للالتهابات. لذلك، فهو يساعد في علاج التهابات البشرة الناتجة من الفطريات وحبّ الشباب. كما أنه يُحسّن نسيج الجلد وتعزيز صحة البشرة؛ لغناه بفيتامين "اي" وأوميغا "3" لتعزيز خلايا الجلد وتخليصها من السموم.



المكونات:

ملعقة كبيرة من الجوز المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير والتطبيق:

ضعي جميع المكونات في وعاء مناسب واخلطيها جيدًا.

وزعي الخليط على حب الشباب فقط واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي البشرة جيدًا بالماء الفاتر، رطبي البشرة بالمرطب المناسب للبشرة.

استخدمي الخلطة 3 مرات للتخلص من حب الشباب.

خلطة الملح والخل لعلاج حب الشباب بسرعة

تمتاز هذه الخلطة بفعاليتها القوية في التخلّص من حب الشباب، وكذلك تُعالج آثار الندبات الناتجة عنه؛ لغناها بمضادات الأكسدة.

يُساعد الملح في تقشير البشرة، وبالتالي التخلّص من حب الشباب



فوائد الملح:

يمتلك الملح الكثير من الفوائد لبشرة الجلد، فهو يلّطف البشرة ويخلّصها من الشوائب والسموم. كما أنه يعالج حبّ الشباب؛ لاحتوائه على الكبريت الذي يزيد من إنتاج الأكسجين، مما يعزّز رطوبة البشرة وتوزان الماء لإزالة الشوائب العالقة في البشرة.

فوائد الخلّ:

يمتاز الخلّ بخصائص هامة وفعّالة في العناية بالبشرة، فهو يمنحها النضارة ويحافظ على درجة الحموضة فيها. كما ويُساعد في التخلّص من حبّ الشباب وإزالة الرؤوس السوداء أيضاً.



المكونات:

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والتطبيق:

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اخلطي جميع المكونات جيدًا للحصول على مزيج متجانس.

طبقي الخليط على البشرة مع التدليك في حركات دائرية لمدة دقيقتين.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر ثم الماء البارد.

رطبي البشرة بالمرطب المناسب لبشرتك.

كرري الخلطة 3 مرات أسبوعيًا.

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قناع اللبن الزبادي والخيار

تُساهم هذه الخلطة في التخلّص من حبّ الشباب وتمنح البشرة النضارة والإشراق.

تتميّز هذه الخلطة بفوائد جمّة في التخلّص من حبّ الشباب

فوائد اللبن الزبادي:

يعتبر الزبادي من المكونات الطبيعية المفيدة للجمال؛ إذ يحتوي على العديد من المغذيّات مثل الفيتامينات والمعادن المفيدة للصّحة، ويحتوي أيضاً على حمض اللاكتيك ، والزّنك، وفيتامين"ب". فهو مكوّن طبيعي لتقليص المسام الكبيرة، ومكافح لحب الشباب والتخلّص من البثور ومضاد للفطريات. وكذلك منظفًا للبشرة وتفتيح لونها وترطيبها.

فوائد الخيار:

يحتوي الخيار على خصائص هامة في تفتيح لون البشرة؛ لاحتوائه على حمض الأسكوربيك، وحمض الكافئيك. وتجديد خلايا البشرة وترطيبها؛ لغناه بالماء. كما ويُساعد الخيار في معالجة المسام المفتوحة؛ لقدرته على امتصاص الحرارة من خلال احتوائه على خصائص التبريد، وإغلاقه المسام المفتوحة، وتقليل ظهور البثور وتهدئة البشرة وتلطيفها وغيرها من العلاجات الأخرى لجميع مشكلات البشرة.



خلطات للتخلّص من آثار حبّ الشباب

أفضل الوصفات لعلاج حبّ الشباب والتخلّص من الندبات



خلطة الطماطم:

الطماطم للتخلّص من ندبات آثار حب الشباب



من أهم المصادر الغنيّة بفيتامين A والكاروتين التي تساعد في شفاء الأنسجة المتضرّرة وتجديد الخلايا. كما وتُساعد في تقشير الوجه والتخلّص بسرعة فائقة من حبّ الشباب.

طريقة التحضير والتطبيق:

تقطّغ حبّة طازجة من الطماطم إلى شرائح، تفرك بها البشرة بحركات دائريّة خفيفة مع التركيز على أماكن الندوب.

تترك آثار الطماطم على البشرة لمدّة 20 دقيقة قبل الغسل بالماء البارد.

لنتائج سريعة وفعّالة، تكرّر الوصفة مرّتين يوميّاً، صباحاً ومساءً.

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خلطة قشر البرتقال

قشر الليمون للتخلّص من حب الشباب وآثار الندبات



يعتبر البرتقال مطهّر طبيعيّ. فهو يزيل الأوساخ والدهون، ويقضي كذلك على البكتيريا المسبّبة للحبوب. فهو يعمل على تجفيفها والتخفيف من حدّة الآثار التي تخلّفها على سطح البشرة.



طريقة التحضير والتطبيق:

تمزج معلقة صغيرة من مسحوق قشر البرتقال مع أخرى من العسل الخام.

يطبّق المزيج على أماكن الوجه المُصابة بحبّ الشباب.

يترك المزيج كي يجفّ تمامًا.

تُغسل البشرة بالماء البارد.

تُطبق هذه الوصفة مرّة واحدة يوميّاً.



طرق العناية بالبشرة لمنع ظهور حب الشباب:

العناية الروتينية للبشرة



لا بدّ من اتباع روتين العناية بالبشرة وكذلك بعض الإرشادات الهامة لمنع ظهور حب الشباب في الوجه، وأبرزها:

تنظيف البشرة، وغسلها بغسول لطيف يُناسب نوعها مرتين في اليوم؛ حفاظًا على زيوتها الطبيعية.

غسل البشرة بالماء الدافئ، وتجنّب الماء الساخن.

تطبيق مستحضرات العناية بالبشرة خالية من الكحول والعطور؛ تفاديًا لاحمرارها، لأن احمرار وجفاف البشرة يتسبّبان في ظهور الحبوب.

الامتناع عن تقشير البشرة؛ حرصًا على عدم تفاقم المشكلة.

الامتناع عن لمس الحبوب أو العبث بها؛ تفاديًا لأي التهابات قد تؤدي الى تفاقم المشكلة.

الابتعاد عن تطبيق مساحيق التجميل غير الموثوق بمكوناتها، وضرورة إزالتها قبل النوم مع التنظيف الجيد والعميق.

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك التي تحتوي على بكتيريا مفيدة لصحة الأمعاء، كالزبادي، الموز الأخضر والثوم.

تجنّب التوتر والقلق للحفاظ على مستويات منخفضة من هرمون الكورتيزول بالجسم؛ إذ ارتفاعه يُسبّب خللًا في الهرمونات الأخرى، مما يزيد من فرص ظهور البثور.

الحرص على عدم استخدام مناشف الآخرين؛ تجنبّا لعدم التقاط العدوى.

الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبّعة وبعض أنواع البهارات، التي تُساعد في تفاقم المشكلة.

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