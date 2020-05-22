طرق ووصفات لإزالة الجلد الميت حول الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - تتعرض الأيدي عادةً للجفاف والالتهابات والعديد من المشاكل، ومن مشاكلها الجلد الميت المحيط بالأظافر، وهو من أكثر المناطق الحساسة بالجسم، فإن كنتِ ترغبين في الحصول على يدين جذابتين؛ فقد جمعنا لكِ بعض الطرق لإزالة الجلد الميت حول الأظافر.



أسباب ظهور الجلد الميت حول الأظافر

أسباب ظهور الجلد الميت حول الأظافر



يظهر الجلد الميت حول الأظافر لأسباب مختلفة، وأبرزها: جفاف الجلد وتقشره نتيجة عدم ترطيبه، كثرة غسل الأيدي، الطقس البارد، سوء التغذية، الإكزيما، الإفراط في استخدام المطهرات أو مزيل طلاء الأظافر، تناول بعض الأدوية، ومن المهم أن تتجنبي استخدامَ أي منتجات تحتوي على مواد كيميائية قاسية؛ تسبِّب جفاف الجلد وتشقُّقه.

تابعي المزيد: 4 موديلات أظافر رائجة يمكنك الحصول عليها في المنزل



طريقة إزالة الجلد الميت حول الأظافر

إزالة الجلد الميت حول الأظافر



لتتمكني من التخلص من الجلد الميت بطريقة سهلة في المنزل؛ يمكنك نقع أظافركِ في بعض الماء الدافئ لمدة 5 دقائق أو أكثر؛ لتصبح أنعم وأكثر رطوبة، وهذا يسهِّل عليكِ تقليمها وإزالة الجلد الميت من حولها، ويمكنكِ القيام بذلك بعد الاستحمام أيضًا، ومن ثَمَّ جففي أظافرك بمنشفة ناعمة، ثم رطبيها بكريم مناسب لليدين، واستخدمي الأداة المخصَّصة لإزالة الجلد الميت من المنطقة المحيطة بالأظافر، وهي متوافرة لدى محلات منتجات العناية بالبشرة، ومن ثَمَّ رطبي يديكِ بعد إزالة الجلد الميت بكريم مناسب أو بزيت الزيتون قبل النوم، وارتدي قفازات قطنية حتى الصباح؛ للحصول على نتيجة أفضل.

تابعي المزيد: احصلي على أظافر صحية بخلطات سهلة من مطبخك