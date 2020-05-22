تعرفي الى البديل الطبيعي لبلسم الشعر... ستذهلك النتيجة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - يعد بلسم الشعر الرفيق الدائم لكثيرات من النساء، لا سيما من يمتلكن شعراً خشناً وكثيفاً ويعانين من صعوبة تسريحه. فإن كنت تفضلين استخدام بلسم للشعر طبيعي ولا يشتمل على أي مواد كيماوية، سنعرفك في هذا المقال الى البديل الطبيعي لبلسم الشعر.



المايونيز وزيت الفانيلا العطري

المايونيز



اخلطي كمية من المايونيز تناسب طول شعرك مع بضع قطرات من زيت الفانيلا العطري. من ثم، طبقي الخليط على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، ولفيه بمنشفة ساخنة لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو للتخلص من الخليط، وشطفيه بالماء الفاتر.

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اللبن الزبادي

اللبن الزبادي



أنت في حاجة الى كوب من اللبن الزبادي غير المحلى. طبقي اللبن على كافة خصلات شعرك، مع تدليكها بيديك لبضع دقائق. اتركي اللبن على شعرك لمدة 20 دقيقة، من ثم اغسليه بالشامبو وشطفيه بالماء البارد.



الأفوكادو وزيت الزيتون

الأفوكادو وزيت الزيتون



اهرسي حبة من الأفوكادو وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. اخلطي المكونات جيداً وطبقيها على شعرك من الجذور وحتى الأطراف. اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسليه بالشامبو وشطفيه بالمياه الدافئة.

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زيت جوز الهند

زيت جوز الهند



طبقي كمية مناسبة من جوز الهند على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، لكن بعد أن تسخنيها قليلاً على نار هادئة. وبعد تدليك شعرك بزيت جوز الهند، لفيه بمنشفة مبللة بالمياه الساخنة واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



العسل وزيت الزيتون

جربي العسل وزيت الزيتون



امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة أخرى من العسل وربع كوب من اللبن الزبادي. وحين تمتزج المكونات جيداً، طبقيها على شعرك واتركيها لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً وشطفيه بالماء الدافئ.

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الخيار والزيوت

الخيار



اخلطي كميات متساوية من كل من عصير الخيار وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الخروع. من ثم، طبقي الخليط على شعرك، لفيه واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً.



الصبار وزيت اللوز

الصبار وزيت اللوز



اخلطي خمس ملاعق كبيرة من جل الصبار وملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو جيداً. من ثم، طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، شطفي شعرك جيداً بالمياه الدافئة.

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