مجموعة "سربينتي في أعين ألكساندر وانغ" لعام 2020

ضمن الفصل الجديد من مشروع سلسلة "سربينتي في أعين ... Serpenti Through the Eyes of…" الذي بدأ في العام 2017، بمشاركة طائفة واسعة من المصممين العالميين، كان المصمم ألكساندر وانغ Alexander Wang – المقيم في نيويورك – قد استلهم في أيلول/سبتمبر من عام 2019 "تفسيراً" جديداً لرمز سربينتي Serpenti الأيقوني الذي اشتهرت به دار بولغري ليكون العنصر الأساس في مجموعة حصرية مصغّرة من الأكسسوارات.

وفي عام 2020، يسّر دار بولغري أن تعرض التحفة الفنية المتمثلة في "حقيبة الحزام Belt Bag"، والتي تحتل موقع الصدارة في مجموعة ألكساندر وانغ الحصرية المصغّرة هذه، بلونين جديدين مكرسين لفصل الربيع حيث سيجتمع اللونان الأزرق السماوي (أو ما يسمى بـ "بيبي بلو") والبرتقالي الزهري مع الإصدارين الكلاسيكيين باللونين الأبيض والأسود.

وإذ هي تزداد دوماً رونقاً وجمالاً بفضل أداتي الإغلاق الشبيهتين برأس الأفعى، وبحزامين ومقبض جميعها قابلة للفصل، فهذه الحقيبة يمكن حملها حول الخصر، أو على الكتف بشكل يتقاطع مع الجسم (كروس بودي cross-body)، أو كحقيبة يد في المناسبات الخاصة، فتصبح بالتالي إكسسواراً يوحي بالعديد من الأفكار والأساليب التصميمية المبتكرة، وتحفة فاخرة تتطلع إليها الزبونة، أينما كانت في عالمنا هذا وأياً يكن عمرها، لتتمكن من ارتدائها في أي يوم كان ومن تغيير شكلها ومظهرها وفقاً لاحتياجات وأزياء صاحبتها مهما اختلفت.



ألكسندر وانغ في سطور:

تجسد ماركة ألكسندر وانغ تأملاته العميقة في عالم المتناقضات: فهو يمزج بشكل سلس ما بين "الراقي والفاخر" وبين "القاصر عن الكمال". ومجموعته هذه تتميز باستشراف لا يمكن وصفه بـ "النفيس" للموضات الرائجة، وغالباً ما تعكس في الوقت نفسه إحساساً بالراحة والاطمئنان. ولطالما اشتهر وانغ بنهجه الجريء القائم على الاستخفاف بالأعراف السائدة والسعي الدؤوب للارتقاء بالأنماط والأساليب الحضرية واستحداث صور جديدة مغايرة لها.

ولد ألكسندر وانغ وترعرع في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، ومنها انتقل إلى نيويورك حيث أطلق في العام 2005 ماركته التي حملت أسمه، والتي تمتلك وتدير اليوم خمسة متاجر رئيسية تتوزع على مدن نيويورك ولندن وبكين وشنغهاي، إضافة لموقعه الالكتروني:، ولسبعة متاجر أخرى دخل بعض منها شريكاً مع ماركة ألكسندر وانغ وحصل البعض الآخر على امتياز من الماركة. وتتوفر مجموعات ألكسندر وانغ أيضاً في العديد من متاجر التجزئة للسلع الفاخرة في شتى أرجاء العالم.

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دار بولغري في سطور:

تأسست دار بولغري، أحد أعضاء مجموعة مويت هنسي لوي فيتون Moët Hennessy Louis Vuitton (المعروفة اختصاراً بمجموعة LVMH)، في روما عام 1884 كمتجر للمجوهرات. وسرعان ما حقق هذا المتجر لنفسه شهرة واسعة بفضل التميّز الذي حققته التصاميم الإيطالية، وقدرات الدار الحرفية الرفيعة المستوى ونتاجاتها الرائعة من المجوهرات والحلي. وقد أسهم نجاح الشركة على الصعيد العالمي في جعلها مصدِّراً عالمياً لمختلف المنتجات والخدمات الفاخرة، بدءاً بالمجوهرات والساعات الفاخرة ووصولاً إلى الاكسسوارات والعطور، ناهيك عن بناء شبكة لا منافس لها من المتاجر والفنادق التي تنتشر في مناط.

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