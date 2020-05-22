أجمل موديلات فساتين خطوبة بقماش شفاف لعروس 2020

إن كنت تفكّرين في إقامة حفل خطوبة يقتصر حضوره على صديقاتك المقرّبات، فبإمكانك أن تختاري فستان زفاف جريئاً ومميزاً.

ولا يشترط أن يكون القماش الشفاف كاشفاً للجسم، ولكن يمكن أن تكون مجرد طبقة خارجية تعلو طبقة أخرى بدرجة نيود أو أبيض أو أي لون تفضله العروس.

وفي أسبوع الموضة الراقية 2020، ظهرت العديد من موديلات الفساتين بالأقمشة الشفافة، والتي تمنح العروس إطلالة راقية وفخمة.

قدمت بعض الماركات فساتين شفافة للعروس باللون الوردي الذي يمنحها أنوثة وسحر لا يضاهى.

أحببنا فستان Alexis Mabille الوردي بقماش التول والقصّة المنفوشة، وهو بأكمام طويلة واسعة دون أكتاف لمزيد من الجاذبية.

كما قدم المصمم اللبناني ايلي صعب بعض موديلات الفساتين بالأقمشة الشفافة باللون الوردي المتناغم مع اللون الذهبي في تصميم راقية ومبهرة.

كذلك ظهر الفستان الوردي الشفاف بقماش التول في عرض أزياء رالف وروسو، وتصميم كشكش عصري ومفعم بالحيوية.

فساتين نيود شفافة

برزت العديد من موديلات الفساتين الشفافة بلون النيود المتماثل مع لون الجسم، وهي من أبرز صيحات فساتين الخطوبة والزفاف الرائجة.

ظهرت مجموعة من الفساتين الشفافة بقماش النيود في تشكيلة فساتين ايلي صعب 2020، سواء فساتين ضيقة أو منفوشة ومزينة بتطريزات رّاقة وطبعات ذهبية وفضية.

وقدم المصمم اللبناني رامي قاضي فستان نيود بقماش شفافة وقصّة ضيقة تبرز انحناءات الجسم مع كاب فضي طويل لمزيد من الرقي والفخامة.

أيضاً قدم المصمم ستيفن خليل فستان نيود شفاف بقصّة عصرية جريئة كاشفة للبطن، وهو مزين بلمسات الورود البيضاء لإطلالة رومانسية حالمة.

فساتين خطوبة شفافة 2020

وتنوعت الفساتين النيود بالأقمشة الشفافة في تشكيلة زياد نكد لترضي مختلف الأذواق.

فقدم المصمم فساتين ضيقة وفساتين واسعة، فضلاً عن الفساتين بالكم الواحد، الفساتين الأوف شولدر، الفساتين بصيحة الكاب، والفساتين القبّة الـHalter.

وتزينت الفساتين بتطريزات برّاقة بألوان معدنية على الأقمشة الشفافة لتزيد من فخامتها وسحرها.

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طالعي أجمل فساتين خطوبة بأقمشة شفافة لإطلالة استثنائية في هذا اليوم.

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