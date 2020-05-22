موديلات فساتين باللون الأبيض تلهمك في يوم العرس

يرمز اللون الأبيض للنقاء والنعومة، وهو اللون الذي يرتبط بيوم الزفاف، ولكن لم يعد الفستان المنفوش هو التصميم الوحيد الذي تعتمده العروس، بل يمكن أن تختار فستاناً بتصميم عصري بسيط، وخاصةً إذا كان العرس نهارياً، وفي مكان مفتوح.في عروض أزياء 2020، برزت العديد من موديلات فساتين باللون الأبيض بتصاميم مميزة يمكن أن تلهم العروس بإطلالة جذابة ومواكبة للموضة.



فساتين بأكمام طويلة

قدمت العديد من الماركات فساتين بأكمام طويلة باللون الأبيض.

من ماركة ألكسندر ماكوين Alexander Mcqueen، اخترنا لكِ فستان أبيض بأكمام منفوخة من أعلى وضيقة من أسفل مع تنورة واسعة.

كما قدمت ماركة شانيل Chanel فستان باللون الأبيض بتصميم بسيط للعروس التي تبحث عن إطلالة ناعمة تعكس شخصيتها.



وأحببنا فستان ديور Dior الأبيض بالقماش الشفاف والأكمام الطويلة الواسعة.

وقدمت ماركة اترو Etro فستان أبيض عصري بأكمام طويلة وقبّة V وتنورة تتسع من أسفل.

ولإطلالة جذابة ولافتة للأنظار، يمكن أن تستلهمي فستانك من التصميم الذي قدمته ماركة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli بالأكمام الطويلة بصيحة الجرس مع التنورة الطبقات.

وقدمت ماركة فالنتينو Valentino فساتين باللون الأبيض وبأكمام طويلة واسعة مع أحزمة حول الخصر.



فساتين بأكمام قصيرة

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أيضًا برزت العديد من الفساتين بالأكمام القصيرة وبتصاميم عصرية تناسب مختلف أذواق العرائس.

قدمت ماركة Cecilie Bahnsen فستان أبيض بقماش شفاف وبأكمام قصيرة مع قبّة V.

كما قدمت ماركة Cynthia Rowley فستان أبيض ناعم بقصّة ملتفة وبأكمام قصيرة مع قبّة V.

وأعجبنا فستان Luisa Beccaria الأبيض الناعم بالأكمام القصيرة والتصميم العمودي.

وقدمت ماركة Roland Mouret فستان أبيض عصري بأكمام متوسطة الطول وحزام حول الخصر.

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