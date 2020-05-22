إطلالات أنيقة وعصرية لمقدمات البرامج في رمضان تعرفي عليها

لطالما كان شهر رمضان المبارك مسرحا حافلا بالبرامج التلفزيونية المتنوعة، ويرى المُشاهد أن العنصر الأنثوي يغلب على البرامج التلفزيونية في رمضان 2020 ولا يقتصر الأمر على الإعلاميات فقط بل حتى ظهور فنانات ونجمات عرفهم الجمهور سابقاً في المسلسلات الدرامية كمذيعات للمرة الاولى.

وكون أولى مميزات التلفزيون هي "الصورة"، تتنافس المذيعات من أجل الظهور بأبهى إطلالة في كل حلقة من حيث حسن المظهر والأزياء البهيجة وتصفيف الشعر المبتكر والمكياج المريح، تاركات بذلك لغة جديدة في عالم المرأة وظهورها الإعلامي.

سيرين عبد النور في برنامج "سهرانين معاكم بالبيت"

رغم غياب النجمة اللبنانية سيرين عبد النور عن الساحة الدرامية الرمضانية وذلك بعد خروج مسلسلها الوحيد "دانتيل" من السباق الرمضاني بسبب توقف التصوير نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، استطاعت عبد النور أن تُثبت نفسها بقوة في رمضان 2020 من خلال تقديمها لبرنامج "سهرانين معاكم بالبيت" إلى جانب الفنان المصري أحمد فهمي وهو برنامج مسابقات يُعرض على قناة "إم بي سي".

كانت إطلالات عبد النور في برنامجها حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت بـ "ستايلات مختلفة" على حد تعبير الجمهور، حيث قال المتابعون إن بعض إطلالاتها كانت عصرية، رسمية، سبور، وأخرى شبابية بالجينز والتيشرتات الاعتيادية.

كما ظهرت سيرين أيضا بفستان أحمر كإطلالة رومانسية مختلفة، ومن بعد مجموعة أزياء اختارت إطلالة رمضانية بعباءة سوداء، أما بالنسبة للشعر فكان هناك تنوع كبير بأنواع التصفيفات بعضها المرفوع أو المسدل أو المجعد، فيما شكّل مكياج عبد النور موضوع جدل عند الجمهور بإطلالات أنيقة ومختلفة تحمل كلّ منها بصمة مختلفة، من توقيع أنامل خبيرة التجميل مايا يمين.

جيني إسبر في برنامج "رحلة الملايين"

استطاعت النجمة السورية جيني إسبر أن تترك تأثيرها في رمضان 2020 من الناحية الدرامية بالإضافة إلى خوضها تجربة التقديم التلفزيوني في برنامج المسابقات "رحلة الملايين" الذي تقدمه على شاشتي الفضائية السورية وسوريا دراما يوميا في رمضان، بالإضافة إلى ظهورها في الدراما بشهر رمضان الجاري من خلال أربعة مسلسلات درامية (حرملك2، يوماً ما، هواجس عابرة، ببساطة2).

ولفتت إسبر الجمهور في برنامجها من خلال أزيائها المتميزة خصوصا بـ "قفطانات وعباءات "هوت كور" متنوعة الألوان بين الزهري الفاتح، الأخضر، الأزرق الغامق، الأزرق السماوي، الرمادي الفضي، وبالإضافة إلى تنوع الألوان في العباءات والفساتين التي جاءت بتوقيع مصممة الأزياء منال عجاج.

أيضا كان شعرها متنوع التصميمات في حين وصف الجمهور مكياجها بأنه من النوع الحاد الذي ناسب كل زي تظهر به في كافة حلقات البرنامج الرمضاني لتظهر بجمال أخاذ وإطلالات بديعة متناسقة خلال حلقات برنامجها.

رزان مغربي في برنامج "إغلب السقا"

تطل الإعلامية رزان مغربي في رمضان 2020 من خلال شاشة "إم بي سي مصر" في برنامج "إغلب السقا" إلى جانب الفنان المصري أحمد السقا وهو برنامج مسابقات بين الضيف والسقا في إطار مفعم بالإثارة والمرح والمتعة.

إطلالات مغربي أيضا تم تداولها كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها المتابعون بالعفوية، والشبابية، والعملية ذات روح مرحة بحكم البرنامج الذي تقدمه حيث كانت تطل ببنطلونات متنوعة وفضفاضة ولم ترتدِ الفساتين كثيرا، فيما قال عدد من المتابعين بأن إطلالاتها كانت عادية وغير مميزة وأن شعرها ومكياجها متشابه في أغلب الحلقات.

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أروى في برنامج "رامز مجنون رسمي"

استغل الفنان المصري رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الإعلامية اليمنية أروى لإيقاع الضيوف في المقلب كون النجوم العرب يثقون بها عند استدعائهم، حيث يتم استدعاء الضيف بواسطة أروى وجلوسه على كرسي كهربائي دون علمه، إذ يتم تربيطه بالسلاسل ولا يستطيع النهوض، ليظهر رامز بعد ذلك وتبدأ رحلة المقلب المفعم بالإثارة والتشويق للمشاهد.

ورغم الفترة القصيرة التي تظهر فيها أروى في البرنامج لكن إطلالاتها كانت أيضا حديث الجمهور حيث وصف المتابعون أزياءها بأنها "غريبة"، إذ اعتمدت الأزياء الفضفاضة والبعيدة عن الإغراء والفساتين التي وصفها الجمهور بأنها "قروية"، وعلق رامز جلال في إحدى الحلقات على ملابسها قائلاً: "دي أروى لابسه فستان البستان"، أما تسريحات شعرها فكانت من النوع الخفيف المتناسق مع المكياج.

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