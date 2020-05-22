طُرق تنسيق الياقة البيضاء مِن وحي إطلالات كيت ميدلتون

تعدّ صيحة الياقة البيضاء قديمة جدا لكنها تعود بين الحين والآخر لتحتل مكانا بارزا بين صيحات الموضة، ونرى تصاميم على منصات عرض دور الأزياء مزيّنة بهذه الياقة فتأتي أحيانا صغيرة الحجم وفي أحيان أخرى تقدّم العلامات التجارية تصاميم بالياقة الكبيرة التي يطلق عليها اسم Pilgrim Collar المستوحاة من الثمانينات.

نرى في بعض الأحيان تصميم الياقة البيضات المصنوعة من الدانتيل أو مزيّنة بالتخريمات، فيما يتميّز بعضها الآخر بقصة مستديرة أنيقة، وهذه الصيحة تنتشر على منصات عروض الأزياء، كذلك في إطلالات الستريت ستايل، كما تتألق بها دوقة كمبريدج كيت ميدلتون.

تتألق دوقة كمبريدج بتصاميم أنيقة وراقية ملفتة تخطف بها الأنظار في كل مناسبة تشارك بها، ومؤخراً حتى عبر تطبيق Zoom.

منذ أيام قليلة، أطلت كيت بفستان ميدي باللون الأحمر من مجموعة Beulah، تميّز بنقشة الورود وبياقته باللون الأبيض.

وفي إحدى مهامها الرسمية العام الماضي، زارت كيت حديقة Bletchley Park بمناسبة الذكرى الـ75 لعملية الإنزال البريطاني في النورماندي، فتألقت بفستان من تصميم أليساندرا ريتش Alessandra Rich تميّز باللون الكحلي المنقط بالأبيض بأزرار من أعلى إلى أسفل وبأكمام وياقة باللون الأبيض مع فتحة عالية الساق.

ولا يمكن أن ننسى إطلالة كيت لدى خروجها من المستشفى بعد ولادتها الأمير لويس، وقد تألقت بفستان أحمر من تصميم Jenny Packham، تميّز بالياقة الدانتيل بقصة Peter Pan

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