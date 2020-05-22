نظرة أولى على تشكيلة النظارات الشمسية الجديدة RELEASE 5-20 من فنتي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد إطلاق مجموعتها الجديدة من أزياء اللانجوري "Savage X Fenty" لموسم صيف 2020، فاجأت النجمة الشهيرة ريهانا محبيها مرة أخرى بتشكيلة جديدة من النظارات الشمسية أطلقت عليها اسم "RELEASE 5-20"، والتي كشفت عنها من خلال تشكيلة من الصور من الحملة الترويجية نشرتها على حسابها الشخصي وحساب العلامة على منصة إنستغرام.

وتتضمن المجموعة ثلاثة أنماط من النظارات الشمسية، النمط الأول "Coded" يجسد الأسلوب الكلاسيكي الفينتاج من وحي التسعينات، ويأتي بعدسات بنمط عين القط وإطار مستطيلي كبير، ويجمع هذا التصميم بين النمطين "Blockt" و "Antisocial" من فنتي، ويأتي بالظلين المتدرجين "Milky Way" و "Jet Black" مزينًا بطبعة حرف واحد فقط من اسم العلامة "FENTY".

أما النمط الثاني "Off Record" فيتميز بلوحة ألوان مرحة ومشرقة، في ظلال ألوان "Acid Green" و "Cosmic Blue" و "Candy Pink"، كما أنها متوفرة أيضًا باللون الأسود "Jet Black"، و تأتي بنمط عين القط، مما يضفي لمسة من وحي الثمانينات على المظهر.

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وأخيرا بالنسبة لنمط "Classified" فهو يأتي بشكل مطابق للنمط الأول مع ميزات فاخرة إضافية مثل المشابك المعدنية على الحواف والألواح المعدنية، وهي تفاصيل أخرى تظهر في نظاراتي "Blockt" و "Antisocial"، وحسب وصفها في متجر العلامة الإلكتروني، تعكس بريق المدرسة القديمة ورومانسية منتصف الصيف، وستكون متاحة بظلال "روز هافانا" و "الذهب الأسود".

وصرحت العلامة التجارية في بيان: "نقدم لكم تشكيلة "RELEASE 5-20" من النظارات الشمسية ملائمة لكل حالة مزاجية عالية ومنخفضة ومتخفية في موسم الصيف، مواكبة لتقاليد FENTY للنظارات التي تمنح الثقة الفورية لمرتديها وتدفع حدود التصميم، وتعكس "RELEASE 5-20" الأجواء الصيفية بمجموعة من الألوان والأنماط."

وتتوفر الآن الأنماط الثلاثة في متجر العلامة الإلكتروني، حيث يتم بيعها بأسعار تتراوح بين 340 دولارًا و 480 دولارًا.