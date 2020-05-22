أحمد حافظ يقارن بين أزياء النجمات في دراما رمضان.. ويختار ريهام حجاج

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف مصمم الأزياء المصري أحمد حافظ، عن الفنانة التي استطاعت لفت انتباهه باختيارات تصميماتها في دراما رمضان 2020، وقال في لقاء مع "فوشيا": "سأختار ريهام حجاج؛ لأنني أحبها على المستوى الشخصي والعملي، وهي فنانة جميلة جدًا".

وأضاف: "هي لابسة حلو وهي في الحقيقة قمر، بس حسيت إن المكياج كان زيادة أوي على الشخصية اللي لعبتها في مسلسل لما كنا صغيرين".

وأوضح: "مش ظاهر جمال ريهام اللي أنا بشوفه في الطبيعة، هي حلوة جدًا وفنانة عندها كاريزما حلوة أوي، بس حسيت للحظات وأنا بتفرج على المسلسل إن في حاجات في وشها مش ملائمة للشخصية ومش عارفة تاخدني بتعبيراتها".

وعن الفنانة ياسمين عبد العزيز ورأيه في اختياراتها ومسلسلها "ونحب تاني ليه": "أنا بحب ياسمين بصراحة ولما بشوفها بحس إني عاوز أضحك، عاملة مسلسل فيه بهجة ولطيف جدًا".

وأردف: "ياسمين ملهاش إطلالات كتير علشان نحكم عليها كنجمة أزياء، بس هي بتعرف تلبس، وربنا منحها الطول فمش بيبان عليها زيادة الوزن اللي يتقال إن في فرق شاسع ويتقال ياسمين قبل وبعد زيادة الوزن".

Advertisements

وأكمل: "ياسمين بتخطفني في أي مشهد بشكلها مش بلبسها، ومش بفكر إذا كانت لابسة حلو أو وحش، والموضوع في رمضان بيبقى 90% ستايليست وشخصية، إنما ممكن أحكم عليها لو هي في مهرجان، في الوقت ده ممكن أنتقد كخبير موضة".

واستطرد: "الموضوع حسب الشخصية، عندنا شخصية أبهرتني بأداء وشكل ولوك ومكياج، هي الفنانة روجينا في مسلسل البرنس، قلبت الموازين، وستايل الخليجي لايق عليها جدًا، للحظات بحس إن في معلمة موجودة قدامي بس بنت ناس، زي سلوى خطاب في مسلسل نيللي وشريهان لما عملت دور ست بلدي بس مش البلدي بتاع الشارع".

وواصل: "روجينا كانت لابسة الشخصية، وهنا شكر خاص للستايلست سعيد رمزي، اللي كان مسؤول عن لوك روجينا في المسلسل".

وعن المقارنة بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج في رمضان 2020 بشأن اختيارات الأزياء، قال: "أنا بحب الإتنين ومش هقدر أقارن بينهم، ياسمين طالعة ببساطة جدًا وريهام بتأدي الشخصية الي موجودة فيها فعارفة تلبس حلو، وشابو لريهام مؤخرًا لإنها بدأت تحط إيديها على التفاصيل الصغيرة زي الحذاء والساعة".

واختتم: "لو هختار إني أشتغل مع واحدة من الاتنين، هاختار ياسمين عبد العزيز، لإني اشتغلت قبل كده مع ريهام حجاج".