شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..أميركي محكوم مؤبد يفتتح مدونة للطهي ويتحول إلى نجم يتابعه الملايين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق جورين كومبس (31عاما)، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل في كاليفورنيا، مدونة طهي وسرعان ما وتحول إلى نجم على منصة( TikTok).

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، نالت صفحته أكثر من 1.3 مليون إعجاب، وتمت مشاهدة الفيديو الأكثر شعبية لديه، بمقدار 5.4 مليون مرة.

ويقوم كومبس الذي يحمل لقب blockboyjmomey، بتحميل مقاطع فيديو يسجلها مباشرة في الكاميرا. ولتحضير الطعام والطهي يستخدم أجهزة منزلية يدوية الصنع. على سبيل المثال، وضع قسم من جهاز ميكروويف مكسور تحت سرير معدني، وحصل على وسيلة للشواء.

وأشار كومبس، إلى أنه أصبح مهتما بالطهي، لأن الطعام الذي يقوم بتحضيره، "يبدو له ألذ بكثير".

وقال إنه يطهو للسجناء الآخرين ولأصدقائه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالصور..أميركي محكوم مؤبد يفتتح مدونة للطهي ويتحول إلى نجم يتابعه الملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.