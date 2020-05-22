الامارات | تغرة أمنية في "بلوتوث" تهدد خصوصيات مليارات الأجهزة الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن تغرة أمنية في "بلوتوث" تهدد خصوصيات مليارات الأجهزة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر باحثون من معهد( EPFL ) الاتحادي في سويسرا من ثغرة أمنية خطيرة في نظام "بلوتوث" تهدد بإختراق حضوصيات مليارات الاجهزة الالكترونية حول العالم. وقال العلماء أن هذه الثغرات تمكن هجمات "انتحال هوية البلوتوث" أو ما يعرف بـ BIAS، والتي تحصل بين الأجهزة التي تدعم تقنيات BR و EDR لنقل البيانات لاسلكيا.

والخطير في تلك الهجمات وفقا للباحثين أنها قد تستهدف مجموعات كبيرة ومتنوعة من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والحواسب الشخصية واللوحية، ودون أن يدرك صاحب الجهاز المخترق أن جهازه تعرض للاختراق. بحسب " روسيا اليوم".

وتحدث مثل هذه العمليات عادة مع الأجهزة الإلكترونية التي تم اقترانها لاسلكيا مع أجهزة أخرى، فلا يطلب الجهاز من مستخدمه إدخال كلمة مرور خاصة لإقرانه مع جهاز كان قد تعرف على رمزه الإلكتروني، وبهذه الحالة يمكن للمخترقين استعمال أجهزة برموز إلكترونية مشابهة لرموز الأجهزة التي كانت قد اتصلت مع جهاز الضحية، واخراق أجهزة ضحاياهم.

وأشار الباحثون إلى أنهم أعلنوا عن نتائج أبحاثهم إلى منظمة SIG المسؤولة عن تطوير معايير البلوتوت، حيث أعلنت الأخيرة أنها ستعمل على تحديث هذه المعايير لتفادي مثل هذا النوع من الهجمات.

ولتفادي مثل هذه الهجمات ينصح الخبراء بتحديث أنظمة تشغيل الأجهزة الإلكترونية بشكل دوري، وتفادي الاتصال عبر البلوتوث مع أجهزة مجهولة الهوية.

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