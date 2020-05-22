الامارات | رحيل النحات المصري آدم حنين عن 91 عاما.. هرم ابداعي عالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل النحات المصري آدم حنين عن 91 عاما.. هرم ابداعي عالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن عمر يناهز 91 عاما، رحل اليوم النحات المصري الكبير، آدم حنين، أهم النحاتين في مصر والعالم العربي، وترك بصمة خاصة ومؤثرة في مسيرة النحت التي اسس فيها مدرسته واسلوبه الذي حظي بسمعة عالمية.

ولد آدم حنين واسمه الحقيقي "صمويل هنري"، في القاهرة عام 1929، في أسرة تعود أصولها إلى مدينة أسيوط في صعيد مصر، وتعمل في صياغة الحلي. التحق بمدرسة الفنون الجميلة في القاهرة، ثم تخرج منها قسم النحت عام 1953 ، عمل حنين رساما في مجلة صباح الخير، مستشارا فنيا بدار التحرير للطبع والنشر، ثم سافر إلى باريس عام 1971 حيث أقام هناك كفنان محترف 25 عاما.

عمل حنين بين 1989-1998 مع وزارة الثقافة المصرية في ترميم تمثال "أبو الهول" في الجيزة. بعد عودته إلى مصر عام 1996، أقام مسكنه ومحترفه في منزل من الطوب الطيني، بناه المهندس المعماري رمسيس ويصا، وأسس في نفس العام "سيمبوزيوم" أسوان الدولي لفن النحت، وهو ورشة سنوية ومعرض يقوم على دعوة نحاتين من جميع أنحاء العالم لتجريب ونحت وعرض منحوتات من الغرانيت المحلي.

كان آدم حنين أحد أبرز النحاتين المعاصرين في العالم العربي، وأنجز خلال مسيرته الفنية عددا هائلا من الأعمال الكبيرة والصغيرة، باستخدام مواد متنوعة مثل الغرانيت والبرونز والجص والحجر الجيري والفخار.

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