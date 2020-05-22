لهذا السبب لا تترك معقم اليدين في السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

منذ بداية أزمة فيروس كورونا ينصح الخبراء بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام معقمات اليدين الحاوية على كحول بنسبة 70% على الأقل.

وباتت معقمات اليدين عنصراً أساسياً لا غنى عنه، خاصة في المنزل والمتاجر وجميع المنشآت الخدمية التي التزم الكثير منها بتوفير هذه المعقمات للزبائن. لكن الخبراء يحذرون من وضع عبوة المعقم في السيارة، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

وقال الدكتور جريج بويس الأستاذ المساعد بجامعة فلوريدا جولد كوست إن وضع معقم اليدين في السيارة ليس فكرة جيدة، وذلك لأن درجات الحرارة الدافئة يمكن أن تتسبب في تبخر الكحول الموجود في المطهر.

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ويمكن أن تصبح درجات الحرارة داخل السيارة مرتفعة للغاية، خاصة إذا كانت متوقفة تحت ضوء الشمس المباشر، ونظراً لأن الكحول هو العنصر النشط الذي يقتل البكتيريا والفيروسات، فلن يتمكن المنتج من العمل بالطريقة التي يفترض أن يعمل بها بدونه.

ويمكن أن يتسبب معقم اليدين الدافئ في تهيج الجلد، كما أنه يمكن أن يتلف السيارة إذا تسرب بداخلها، حيث أظهر بحث أجراه مهندسو فورد أن المكونات الموجودة في المطهر يمكن أن تؤدي إلى إتلاف الأسطح الداخلية للسيارة قبل الأوان، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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