قبل الولادة .. هذا التطعيم مهم للحامل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قال معهد روبرت كوخ إن السعال الديكي نادراً ما يصيب الرضع والأطفال الصغار، ولكنه يتخذ مساراً شديداً عندهم في حال الإصابة به.

ولتجنب إصابة الطفل بالسعال الديكي ينصح المعهد الألماني الأم بتلقي التطعيم ضده في بداية الثلث الأخير من الحمل.

ويمكن تلقي التطعيم في الثلث الثاني من الحمل إذا كانت الولادة المبتسرة محتملة، علما أنه لا يجوز تطعيم الطفل في الأسابيع الأولى من عمره.

كما يُوصى المتصلون بالرضيع، مثل أقارب الوالدين، بتجديد التطعيم ضد السعال الديكي، إذا لم يحصلوا عليه في آخر 10 أعوام، مع مراعاة التطعيم قبل الموعد المقرر للولادة بنحو 4 أسابيع إذا أمكن.