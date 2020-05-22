الامارات | أدوية الصداع والحموضة.. كم يوماً يمكن تناولها؟

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شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية الصداع والحموضة.. كم يوماً يمكن تناولها؟ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر خبراء من أن تعاطي الأدوية، التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، بلا ضوابط يؤدي إلى نتائج عكسية.
ونقلت مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية المعنية بالصحة عن الخبراء أن تعاطي أدوية الصداع لمدة طويلة أو بكميات كبيرة يؤدي إلى الإصابة بصداع مستمر، كما أنه يؤثر بالسلب على الكلى والمعدة والقلب والأوعية الدموية.
وهنا تسري القاعدة التالية: لا ينبغي تعاطي أدوية الصداع أكثر من ثلاثة أيام على التوالي أو أكثر من 10 أيام في الشهر.
ويؤدي أخذ المنومات بلا ضوابط إلى تفاقم اضطرابات النوم. وهنا تسري القاعدة التالية: لا يجوز تعاطي المنومات لمدة تزيد على أسبوعين.
ويتسبب تعاطي مثبطات مضخة البروتون لعلاج حموضة المعدة بلا ضوابط إلى زيادة إفرازات حمض المعدة، ومن ثم تفاقم المتاعب.
وهنا تسري القاعدة التالية: لا ينبغي تعاطي مثبطات مضخة البروتون لمدة تزيد على أسبوعين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.