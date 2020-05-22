شروط تعاطي الأدوية دون وصفة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قالت مجلة "أبوتيكن أومشاو" إن تعاطي الأدوية، التي لا تحتاج إلى وصفة الطبيب، بلا ضوابط يؤدي إلى نتائج عكسية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن تعاطي أدوية الصداع لمدة طويلة أو بكميات كبيرة يؤدي إلى الإصابة بصداع مستمر، ويؤثر بالسلب على الكلى، والمعدة، والقلب، والأوعية الدموية.

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وهنا تسري القاعدة التي تقول، لا يجوز تعاطي أدوية الصداع أكثر من 3 أيام على التوالي، أو أكثر من 10 أيام في الشهر.

ويؤدي تعاطي المنومات بلا ضوابط إلى تفاقم اضطرابات النوم، عملاً بقاعدة أنه لا يجوز تعاطي المنومات أكثر عن أسبوعين.

ويؤدي تعاطي مثبطات مضخة البروتون لعلاج حموضة المعدة بلا ضوابط إلى زيادة إفرازات حمض المعدة، وإلى تفاقم المتاعب، إذ لا يجوز تعاطي هذه المثبطات أكثر من أسبوعين.