أحمر شفاه بألوان قوية وجريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 صباحاً - دائمًا ما يلعب أحمر الشفاه دورًا مهمًا في المكياج؛ فهو يمنحك شكلًا جذابًا ومميزًا، كما أنه يُكمِل إطلالتك.. وجمعنا لكِ اليوم عدة ألوان جريئة وقوية لتلفتي الأنظار بجمال مميز.



الروج الفوشيا

الروج الفوشيا



الفوشيا من أكثر الألوان جرأة، وهو يمنح المرأة مظهرًا قويًّا وبسيطًا في آنٍ، كما أنه مناسب لأغلب درجات البشرة، سواء البيضاء أو السمراء أو الحنطية، وهو ملائم بشكل كبير للمكياج الهادئ، فلا تترددي في تجربته.

تابعي المزيد: مكياج ناعم ليوم العيد



الروج الأحمر

الروج الأحمر



يحمل اللون الأحمر في طيّاته رونقًا خاصًا يُزيد من جاذبية المرأة، ويعتبر من أكثر الألوان جرأة وقوة، وهو من الألوان الكلاسيكية في المكياج، والتي لا تبطل موضتها أبدًا.

Advertisements



الروج البنفسجي

روج البنفسجي



اللون البنفسجي في المكياج يعتبر من الألوان الجذابة والقوية، ويمكنك وضعه بدرجة لامعة أو داكنة لخيار جريء، كما أنه ملائم للكثير من الملابس، ويمكن للفتاة أن تضع مكياجًا خفيفًا وتهتم أكثر بمنطقة الشفاه؛ ليكون الروج هو بطل الإطلالة.



الروج البرتقالي

الروج البرتقالي



اللون البرتقالي من أكثر الألوان الجريئة التي تُكمل أنوثة المرأة، سواء في أوقات النهار أو مناسبات المساء، ومن أبرز درجاته اللون المرجاني الذي يُظهِر جانب المرح في شخصية كل امرأة، ويمنحها مكياجًا مشرقًا وزاهيًا.

تابعي المزيد: أحمر شفاه للبشرة السمراء حسب لون عينيك