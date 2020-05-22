كيف تستعدين للعيد لبشرة مشرقة ورائعة

- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 صباحاً - تُصاب البشرة ببعض الشحوب والجفاف، بعد شهر من الصيام والسهر لساعات طويلة، وعدم شرب المياه بوفرة. ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، تسعى كل سيدة في استعادة نضارة بشرتها لاستقبال هذا اليوم بإطلالة مشرقة وجذّابة. لذا، نقدّم لك أهم خطوات العناية بالبشرة ونصائح جمالية وأقنعة طبيعية تُساعدك في الحصول على بشرة نضرة، خالية من العيوب لاستقبال عيد الفطر السعيد:
استعيدي نضارة بشرتك في العيد
إليك، أهم خطوات العناية بالبشرة، تُعيد الإشراق والنضارة لبشرتك، وتمنحك إطلالة أصغر سنًا.
حمام بخار للبشرة
يعدّ حمّام البخار للبشرة من أفضل طرق تنظيف البشرة، سواءً الطّبقة الخارجيّة منها أو الدّاخليّة، ويزيد من تدفق الدم إلى الوجه، مما يعزز إنتاج الكولاجين، والإيلاستين فيحافظ على شباب البشرة ويزيد من إنتاج الدهون الطبيعية بالبشرة مما يرطب الوجه بشكلٍ طبيعي.
- إغسلي وجهك بالماء والصابون.
- املئي وعاء كبير بالماء الساخن.
- أضيفي أوراق طبيعية مطهرّة للبشرة في الماء، مثل أوراق البابونج أو الشاي الأخضر.
- عرّضي وجهك للبخار الصاعد من الماء، على أن يبعد عنه بمسافة ١٠ سم لضمان عدم احتراق البشرة.
- إفردي منشفة على رأسك من الخلف؛ لمنع تصاعد البخار بعيدًا عن وجهك.
طريقة تطبيق حمام البخار وفق نوع البشرة:
تعتمد المدة المطلوبة عند تبخير الوجه على نوع البشرة، وهي:
- تبخير الوجه مرة أسبوعيًا لمدة 12 دقيقة لكل مرّة للبشرة العادية والبشرة المختلطة.
- تبخير الوجه مرتين أسبوعيًا لمدة 10 دقائق لكل مرّة للبشرة الجافة.
- تبخير الوجه مرتين أسبوعيًا لمدة 12 دقيقة لكل مرّة للبشرة الدهنية>
تابعي المزيد: خلطات طبيعية لتفتيح الجسم والنتائج مذهلة
تقشير البشرة بمكونات طبيعية
يُساعد تقشير البشرة في التخلّص من الحبوب وآثارها، وكذلك يجعل بشرتك أفتح وأنقى، ويعطيها أيضًا ملمسًا حريريًا.
بعد الإنتهاء من حمام البخار لبشرتك، اصنعي مزيج من السكر البني أو الأبيض والعسل ويمكنك إضافة قليل من جوز الهند. ثم، دلّكي به بشرتك في حركات دائرية لمدة ٥ دقائق؛ لضمان الحصول على إطلالة مشرقة وعلى بشرة رائعة خالية من العيوب طوال أيام عطلة العيد.
ماسك الأفوكادو لجميع أنواع البشرة
وضع بعض الأقنعة الطبيعية بعد حمام البخار، يجعل البشرة تمتص هذه الفوائد بشكل أفضل؛ لأن البخار يزيد من نفاذية البشرة. لذا، إن كنت ترغبين ببشرة متألقة فلا غنى عن الماسكات الطبيعية قبل العيد، وأفضلها الأفوكادو الذي يحتوي على العديد من الخصائص الجمالية المدهشة، ويُعد خيارًا رائعًا لبشرة رائعة.
ماسك الأفوكادو مع عصير الليمون للبشرة الدهنية
المُكوّنات:
- ثمرة من الأفوكادو المُقشَّر، والمُقطَّع.
- نصف كوب من عصير الليمون.
طريقة التحضير والاستعمال:
- تُمزَج المُكوِّنات مع بعضها البعض في الخلّاط، وذلك للحصول على عجينة ناعمة.
- يُغسَل الوجه بالماء الدافئ، ويُترَك قليلًا.
- يُوضَع الخليط على الوجه، ثُم يُترَك حتى يجفَّ تمامًا.
- يُشطف الوجه باستخدام الماء الفاتر.
- تُكرَّر هذه الطريقة من 3-4 مرّات في الأسبوع.
تابعي المزيد: ماسك الجيلاتين لتفتيح البشرة
ماسك الأفوكادو مع زيت اللوز الحلو للبشرة العادية
المُكوِّنات:
- ثمرة من الأفوكادو مهروسة.
- ملعقة من زيت اللوز الحلو.
طريقة التحضير والاستعمال:
- تُخلَط المُكوِّنات مع بعضها البعض جيدًا للحصول على مزيج متجانس.
- يُوضع المزيج على الوجه، ويُترَك لمُدّة 20 دقيقة.
- يُشطَف الوجه جيدًا باستخدام الماء الدافئ.
- تُكرَّر هذه الطريقة مرّة واحدة يوميًا.
ماسك الأفوكادو وزيت البابونج للبشرة الجافة
المكوّنات:
- ثمرة مهروسة من الأفوكادو.
- نقطتان من زيت البابونج.
- ملعقتان كبيرتان من عصير البرتقال.
- ملعقة صغيرة من العسل.
طريقة التحضير والاستعمال:
- خلط المكوّنات كلّها جيدًا، للحصول على خليط متجانس.
- يُوزّع الخليط على الوجه. ويُترك لمدّة عشرين دقيقة.
- يُشطف الوجه بالماء الدافئ، ثم البارد.
- تُكرر هذه الطريقة ثلاث مرّات في الأسبوع.
قناع الأفوكادو مع المشمش للبشرة المختلطة
المكوّنات:
- ثمرة مهروسة من الأفوكادو.
- 5 حبات من المشمش.
طريقة التحضير والاستعمال:
- خلط المكوّنات كلّها جيدًا للحصول على مزيج متجانس.
- تُوزّع العجينة على الوجه وتُترك لمدّة ثلاثين دقيقة.
- يُشطف الوجه بالماء الدافئ، ثم البارد.
- تُكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.
ترطيب منطقة محيط العينين
ضعي كمادات باردة من مغلي البابونج حول عينيكِ لمدة عشرة دقائق، فهي كفيلة بإزالة أي إلتهاب وبإراحة العين والتخفيف من السواد حولها.
ضعي شرائح خيار على عينيك عند إعداد الماسك لتخفيف مظهر الهالات السوداء، وتعزيز إشراقة العين.
تابعي المزيد: تفتيح اسوداد الأكواع بطرق طبيعية
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تستعدين للعيد لبشرة مشرقة ورائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.