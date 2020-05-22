كيف تستعدين للعيد لبشرة مشرقة ورائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 صباحاً - تُصاب البشرة ببعض الشحوب والجفاف، بعد شهر من الصيام والسهر لساعات طويلة، وعدم شرب المياه بوفرة. ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، تسعى كل سيدة في استعادة نضارة بشرتها لاستقبال هذا اليوم بإطلالة مشرقة وجذّابة. لذا، نقدّم لك أهم خطوات العناية بالبشرة ونصائح جمالية وأقنعة طبيعية تُساعدك في الحصول على بشرة نضرة، خالية من العيوب لاستقبال عيد الفطر السعيد:



استعيدي نضارة بشرتك في العيد

طرق العناية بالبشرة لاستقبال العيد

إليك، أهم خطوات العناية بالبشرة، تُعيد الإشراق والنضارة لبشرتك، وتمنحك إطلالة أصغر سنًا.



حمام بخار للبشرة

يعتبر حمام البخار من أهم طرق تنظيف البشرة



يعدّ حمّام البخار للبشرة من أفضل طرق تنظيف البشرة، سواءً الطّبقة الخارجيّة منها أو الدّاخليّة، ويزيد من تدفق الدم إلى الوجه، مما يعزز إنتاج الكولاجين، والإيلاستين فيحافظ على شباب البشرة ويزيد من إنتاج الدهون الطبيعية بالبشرة مما يرطب الوجه بشكلٍ طبيعي.

إغسلي وجهك بالماء والصابون.

املئي وعاء كبير بالماء الساخن.

أضيفي أوراق طبيعية مطهرّة للبشرة في الماء، مثل أوراق البابونج أو الشاي الأخضر.

عرّضي وجهك للبخار الصاعد من الماء، على أن يبعد عنه بمسافة ١٠ سم لضمان عدم احتراق البشرة.

إفردي منشفة على رأسك من الخلف؛ لمنع تصاعد البخار بعيدًا عن وجهك.

طريقة تطبيق حمام البخار وفق نوع البشرة:

يعتمد تطبيق حمام البخار على نوعية البشرة



تعتمد المدة المطلوبة عند تبخير الوجه على نوع البشرة، وهي:

تبخير الوجه مرة أسبوعيًا لمدة 12 دقيقة لكل مرّة للبشرة العادية والبشرة المختلطة.

تبخير الوجه مرتين أسبوعيًا لمدة 10 دقائق لكل مرّة للبشرة الجافة.

تبخير الوجه مرتين أسبوعيًا لمدة 12 دقيقة لكل مرّة للبشرة الدهنية>

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تقشير البشرة بمكونات طبيعية

يُساهم التقشير في إزالة شوائب البشرة وتوحيد لونها

يُساعد تقشير البشرة في التخلّص من الحبوب وآثارها، وكذلك يجعل بشرتك أفتح وأنقى، ويعطيها أيضًا ملمسًا حريريًا.

بعد الإنتهاء من حمام البخار لبشرتك، اصنعي مزيج من السكر البني أو الأبيض والعسل ويمكنك إضافة قليل من جوز الهند. ثم، دلّكي به بشرتك في حركات دائرية لمدة ٥ دقائق؛ لضمان الحصول على إطلالة مشرقة وعلى بشرة رائعة خالية من العيوب طوال أيام عطلة العيد.



ماسك الأفوكادو لجميع أنواع البشرة

ماسك الأفوكادو للعناية بكافة أنواع البشرة



وضع بعض الأقنعة الطبيعية بعد حمام البخار، يجعل البشرة تمتص هذه الفوائد بشكل أفضل؛ لأن البخار يزيد من نفاذية البشرة. لذا، إن كنت ترغبين ببشرة متألقة فلا غنى عن الماسكات الطبيعية قبل العيد، وأفضلها الأفوكادو الذي يحتوي على العديد من الخصائص الجمالية المدهشة، ويُعد خيارًا رائعًا لبشرة رائعة.



ماسك الأفوكادو مع عصير الليمون للبشرة الدهنية

ماسك الأفوكادو للعناية بالبشرة الدهنية

المُكوّنات:

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ثمرة من الأفوكادو المُقشَّر، والمُقطَّع.

نصف كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال:

تُمزَج المُكوِّنات مع بعضها البعض في الخلّاط، وذلك للحصول على عجينة ناعمة.

يُغسَل الوجه بالماء الدافئ، ويُترَك قليلًا.

يُوضَع الخليط على الوجه، ثُم يُترَك حتى يجفَّ تمامًا.

يُشطف الوجه باستخدام الماء الفاتر.

تُكرَّر هذه الطريقة من 3-4 مرّات في الأسبوع.

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ماسك الأفوكادو مع زيت اللوز الحلو للبشرة العادية

ماسك الأفوكادو وزيت اللوز للعناية بالبشرة العادية

المُكوِّنات:

ثمرة من الأفوكادو مهروسة.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستعمال:

تُخلَط المُكوِّنات مع بعضها البعض جيدًا للحصول على مزيج متجانس.

يُوضع المزيج على الوجه، ويُترَك لمُدّة 20 دقيقة.

يُشطَف الوجه جيدًا باستخدام الماء الدافئ.

تُكرَّر هذه الطريقة مرّة واحدة يوميًا.



ماسك الأفوكادو وزيت البابونج للبشرة الجافة

ماسك الأفوكادو وزيت البابونج للبشرة الجافة

المكوّنات:

ثمرة مهروسة من الأفوكادو.

نقطتان من زيت البابونج.

ملعقتان كبيرتان من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير والاستعمال:

خلط المكوّنات كلّها جيدًا، للحصول على خليط متجانس.

يُوزّع الخليط على الوجه. ويُترك لمدّة عشرين دقيقة.

يُشطف الوجه بالماء الدافئ، ثم البارد.

تُكرر هذه الطريقة ثلاث مرّات في الأسبوع.



قناع الأفوكادو مع المشمش للبشرة المختلطة

ماسك الافوكادو والمشمش لترطيب البشرة المختلطة ومنحها النضارة في العيد



المكوّنات:

ثمرة مهروسة من الأفوكادو.

5 حبات من المشمش.

طريقة التحضير والاستعمال:

خلط المكوّنات كلّها جيدًا للحصول على مزيج متجانس.

تُوزّع العجينة على الوجه وتُترك لمدّة ثلاثين دقيقة.

يُشطف الوجه بالماء الدافئ، ثم البارد.

تُكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.





ترطيب منطقة محيط العينين

تطبيق شرائح الخيار حول محيط العينين يساعد في ترطيب هذه المنطقة والتخلص من الهالات السوداء



ضعي كمادات باردة من مغلي البابونج حول عينيكِ لمدة عشرة دقائق، فهي كفيلة بإزالة أي إلتهاب وبإراحة العين والتخفيف من السواد حولها.

ضعي شرائح خيار على عينيك عند إعداد الماسك لتخفيف مظهر الهالات السوداء، وتعزيز إشراقة العين.

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