"البنفسجي" يُسيطر على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية

بعد البنفسجي من الألوان التي رصدناها بكم هائل على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية لموسم صيف 2020 من خلال تصاميم متنوعة تجلت في الفساتين والتنانير وحتى الإطلالات الكاملة من خلال البدلات. ولأن المرأة تبحث عن آخر الصيحات لإطلالتها في عيد الفطر 2020، نقترح عليك اعتماد اللون البنفسجي لتكوني متألقة بلون ملفت وأسلوب متميّز.

وتجدر الإشارة إلى أنه للّون البنفسجي ظلال ودرجات متعددة تتراوح بين البنفسجي الباستيل، البنفسجي الفاتح والبنفسجي الداكن، وللحصول على فكرة واضحة عن أجمل الأزياء باللون البنفسجي من أهم الماركات لإطلالة صيفية مميزة في عيد الفطر 2020.

أزياء باللون البنفسجي بطبعات الورود موضة صيف 2020 لإطلالة عيد الفطر 2020، فمع رواج موضة طبعات الورود لصيف 2020، ما رأيك إذاً باعتماد هذه الصيحة مع اللون البنفسجي لإطلالة عيد الفطر 2020، وقد أعجبنا فستان باللون البنفسجي الفاتح بطبعات الورود الصغيرة من خلال تصميمه الناعم الشبابي القصير من الأمام مع ذيل من الخلف من جمباتيستا فالي Giambattista Valli. وأكثر ما يجعله مميزاً هو أكمامه المنفوخة البارزة، حيث سيميزك إذا ما ارتديته لسهرة عيد الفطر 2020.

كذلك، فقد لفتنا ضمن عرض فانتينو Valentino فستان محتشم بأسلوب قفطان باللون البنفسجي، مزركش بطبعات الورود الضخمة على طرفه وحزام لتحديد الخصر وهو رائع لإطلالة العيد.

نسقيه يوم عيد الفطر مع حذاء بكعب وحقيبة أنيقة باللون الأسود.

تعتبر الإطلالة ذات اللون الموحد من آخر صيحات الموضة مهما كان اللون الذي أردت اعتماده سواء الأحمر أو الأصفر أو الأبيض وغيرها لصيف 2020. ولإطلالتك في عيد الفطر 2020، ما رأيك باعتماد اللون البنفسجي في أزيائك؟

إذا كنت من عاشقات الإطلالة الأنيقة في النهار، اختاري من جيفينشي Givenchy هذا اللون باللون البنفسجي من خلال تنورة ميدي بقصة مستقيمة pencil cut مع فتحة أمامية، ونسقي معها قميصاً من الحرير الراقي بنفس اللون وحذاء باللون الذهبي الفاتح.

أما إذا أردت إطلالة أكثر شرقية يوم عيد الفطر 2020، ننصحك باختيار هذه القطعة من غوتشي Gucci بتصميمها المميز بشكل قفطان باللون البنفسجي.

فساتين سهرة باللون البنفسجي لسهرة عيد الفطر 2020

ولسهرة عيد الفطر 2020 هذا العام، حاولي الخروج عن الألوان الكلاسيكية المألوفة وتوجهي نحو الألوان الحيوية الناعمة التي تبرز أنوثتك؛ والتي يأتي البنفسجي من ضمنها.

اختاري من فالنتينو Valentino فستاناً قصيراً بتصميم كتف أحادي باللون البنفسجي الفاتح مع تفاصيل الريش الفاخر، إذا كنت من عاشقات الأسلوب العصري الملفت. أما إذا كنت من محبات الفساتين الطويلة، فاختاري من فالنتينو Valentino أيضاً فستاناً طويلاً باللون البنفسجي بظلال أغمق، مزركش بالترتر لإطلالة متلألئة.

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