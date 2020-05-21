كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 10:45 مساءً - مع اقتراب عيد الفطر وحلول فصل الصيف، لا بد من اختيار ألوان طلاء أظافر حيوية وعصرية تضيء يديك وتمنح أظافرك مظهراً عصرياً جذاباً. وبالتأكيد، لا بد أن هناك العديد من ألوان المناكير التي تعد أحدث ألوان طلاء الأظافر 2020 لعيد الفطر، والتي ستكون الأكثر رواجاً وانتشاراً في مجال تزيين الأظافر خلال الأيام القادمة، وسنعرفك إليها في هذا المقال، لتختاري من بينها ما يناسبك.



الأسود القاتم

الأسود القاتم



عاد الأسود القاتم ليحتل المقدمة بين ألوان طلاء الأظافر 2020، وبالتالي هو من أفضل الخيارات لعيد الفطر، وعلى رغم أنه لون داكن جداً ألا أن سيكون الاتجاه الأبرز لهذا العام، حيث أن الألوان الشتوية عموماً، أي الداكنة الكلاسيكية، ستبقى رائجة طوال العام، لا سيما خلال الربيع والصيف. ننصحك بتجربة المناكير الأسود من علامة Olive & June.

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النيود اللؤلؤي

النيود اللؤلؤي



تعد النغمات اللؤلؤي موضة رائجة جداً في عالم الموضة عموماً، وتزيين الأظافر خصوصاً. لذلك، لا تترددي في اعتماد طلاء الأظافر باللون النيود اللؤلؤي خلال العيد، الذي يُعتبر من أبرز صيحات الأظافر 2020. واحرصي على إضفاء لمسة لامعة على أظافرك من خلال استخدام المناكير الشفاف اللامع. ننصحك بتجربة المناكير النيود اللؤلؤي من علامة شانيل Chanel.



الأزرق الرمادي

الأزرق الرمادي



يُعتبر اللون الأزرق الرمادي من أجمل الألوان، فهو يلائم مختلف الأوقات، وهو رائج جداً في مجال تزيين الأظافر في الوقت الراهن، ويتناغم مع كافة ألوان البشرة. لذلك، سيكون بالتأكيد من أجمل الخيارات لعيد الفطر 2020. ننصحك بتجربة المناكير باللون الأزرق الرمادي من علامة essie.

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الأخضر الداكن

الأخضر الداكن



الأخضر الداكن هو لون احتفالي بامتياز، لذلك قد يكون من أجمل الخيارات لنزيين الأظافر به خلال عيد الفطر 2020، وهو لون رائج جداً، حيث يعد من أبرز ألوان طلاء الأظافر لهذا الموسم. سيجعل طلاء الأظافر الأخضر الداكن أظافرك وكأنها جواهر مرصعة بالزمرد الفخم والجذاب، فلا تترردي في وضعه ضمن خياراتك للعيد. ننصحك بتجربة المناكير الأخضر الداكن من علامة Smith & Cult.



البني القرفة

البني القرفة



إذا كنت تميلين الى الألوان الترابية، بإمكانك استخدام المناكير البني القرفة للعيد، فهو أحد ألوان طلاء الأظافر 2020، ويعد خياراً مثالياً لصاحبات الذوق الكلاسيكي. ننصحك بتجربة طلاء الأظافر باللون البني القرفة من علامة Nail Lacquer.

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