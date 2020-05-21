فساتين من توقيع ايلي صعب لاطلالات عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 10:45 مساءً - ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 ومجموعات الريزورت، كشف المصمم إيلي صعب عن باقة فريدة من الفساتين من أبرز الصيحات.



شاهدي مجموعة فساتين من تصميم ايلي صعب وتالقي بها خلال أيام عيد الفطر المبارك.



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فساتين مطبعة موضة 2020 من إيلي صعب





ايلي صعب



برع المصمم اللبناني في تقديم تشكيلة من الفساتين المغلفة بالطبعات، أعجبتنا الفساتين الطويلة السوداء المزينة بألوان متداخلة المصممة بالياقة الـ V Neck والتي قدمها ضمن مجموعة الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، نسقيها على طريقة العارضات مع توربان بلون يتناغم مع كامل اللوك، كما ننصحك بمشاهدة الفساتين المشجرة متوسطة الطول التي كشف عنها إيلي صعب ضمن مجموعة العطلات ريزورت 2020.



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فساتين واسعة من مجموعة ريزورت 2020



ايلي صعب





سجلت الفساتين الواسعة بقصة A Line الدراجة حضور كبير ضمن مجموعات المصمم اللبناني العالمي وقدمت بألوان متنوعة أغلبها أرتكز على النغمات الجريئة كالأحمر والسيمون وتميزت بالياقة الملتفة حول العنق Halter top، تصميم صيفي مريح نسقيه مع صندال بلاتفورم وتوربان بنقشة ناعمة لتكتمل أناقتك في نهار عيد الفطر.



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فساتين قصيرة من مجموعة إيلي صعب





ايلي صعب





ركز المصمم اللبناني على الفساتين القصيرة وقدمها بموديلات مبتكرة وأنيقة تناسب الشابات، أحببنا الفستان الأبيض مستقيم القصة والمزدان بجيوب عريضة على الجهتين من مجموعة ربيع 2020 والذي نُسق مع صندال ذهبي وحقيبة Shopper كبيرة، كما أعجبتنا الفساتين غير متماثلة الحواف منفوخة الكمين من مجموعة الريزورت.









فساتين على طراز القفطان من إيلي صعب

ايلي صعب



لم تخلو مجموعات المصمم اللبناني العالمي من الفساتين ذات الطابع الشرقي والمصممة على طراز القفاطين والجلابيات العربية، أعجبتنا الموديلات المشجرة المصممة بأكمام واسعة على شكل الجرس Bell Sleeves kaftans والتي ستؤمن لكِ لوك فلكلوري بلمسة عصرية مميزة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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