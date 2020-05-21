البناطيل الواسعة للمحجبات في شهر رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 10:45 مساءً - تحرص الكثير من الفتيات المحجبات على ارتداء البناطيل الواسعة، إذ تجمع بين الاحتشام والأناقة، كما يمكن الاستعانة بها أثناء اعتماد إطلالتهن اليومية، حيث تتميز بأنها عملية ومريحة للغاية.

وتعددت صيحات موديلات البناطيل الواسعة خلال السنوات الأخيرة، وأصبح شائعة في عالم أزياء المحجبات بشكل كبير.

وفي هذا الألبوم، جمعت لك "الخليج 365. نت" مجموعة من صيحات البناطيل الواسعة بمختلف الألوان والتصاميم، يمكنك اختيار ما يناسبك منها.

بنطلون واسع مع توب أو قميص من الداخل

بنطلون واسع مع قميص من الداخل



إذا كنتِ تريدين إطلالة كاجول من البنطلون الواسع، يمكنك تنسيقه مع توب أو قميص من الداخل، ويمكنك ارتدائها في أوقات مختلفة كمشاوير النهار السريعة أو الذهاب إلى الجامعة في أيام الدراسة، بجانب ارتداء حذاء رياضي وشنطة صغيرة الحجم، وتلك الإطلالة بسيطة وتعطيك قدرًا من الحركة بسهولة.

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بنطلون واسع مع توب طويل من الخارج

بنطلون واسع مع توب طويل من الخارج



إذا كنت تحرصين على ارتداء ملابس طويلة وترغبين في تنسيق البنطلون الواسع، يمكنك اعتماد تلك الإطلالة، وذلك بارتداء بنطلون واسع مع توب أو قميص طويل من الخارج، مع ارتداء حذاء وشنطة مناسبين، كما يمكنك ارتداء تلك الإطلالة في أوقات متنوعة كالعزومات والزيارات العائلية، فضلاً عن المشاوير السريعة في النهار، وغيرها من الأوقات، فهي إطلالة راقية يمكنك الظهور بها دون التقيد بمناسبة معينة.

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بنطلون واسع مع كارديجان طويل

بنطلون واسع مع كارديجان طويل



تحرص الكثير من الفتيات على ارتداء كارديجان طويل باعتباره من القطع المحتشمة التي يمكن للمحجبات ارتدائها وخاصة في شهر رمضان، وذلك مع تنسيق بلوزة أو قميص أسفل الكارديجان، كما يمكنك إدخاله بالبنطلون أو تركه بالخارج وذلك حسب رغبتك، وتمنح تلك الإطلالة الفتيات إطلالة جذابة ومميزة.

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بنطلون واسع مع بليزر

بنطلون واسع مع بليزر



إذا كنت ترغبين في الذهاب لمقابلة عمل في نهار رمضان، وترغبين في ارتداء بنطلون واسع، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، وذلك بارتداء البنطلون مع بليزر قصير أو طويل، ويمكنك تنسيق بلوزة من الشيفون أسفل البليزر، كما يمكنك ترك البليزر مفتوحًا أو مغلقًا حسب رغبتك، حيث تمنحك هذه الإطلالة قدرًا من الوقار والأناقة.

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