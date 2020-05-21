أجمل موديلات فساتين للعيد للمحجبات وطرق تنسيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 10:45 مساءً - تفضل الكثير من المحجبات ارتداء الفساتين، لما تمنحه لهن من إطلالة ناعمة ناعمة ومُميزة تناسب مناسبات مٌختلفة مثل عيد الفطر المبارك.وتعد الفساتين من أكثر موديلات أزياء المحجبات رواجاً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انتشرت بتصميمات متنوعة، تناسب مختلف الأذواق.وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكٍ "الخليج 365. نت" مجموعة من أجمل موديلات الفساتين لاختيار ما يناسبك من بينها لاعتماده في إطلالتك خلال العيد.

فستان بتصميم كاروهات

فستان بتصميم كاروهات



إذا كنتِ من محبي الكاروهات وتريدين اعتماد إطلالة كاجوال، يمكنك التألق بفستان كاروه طويل، فهناك صيحات وقصات عديدة من فساتين الكاروهات الطويلة، من حيث لون الفستان، أو تصميمه، أو شكل الكاروهات.

ويمكنكِ اعتماد هذ الإطلالة لفستان كاروهات بستايل القميص، وتنسيقه مع توب وبنطلون جينز، و ارتداء حذاء ذو كعب عال وشنطة صغيرة.

كما يمكنكِ أيضًا ارتداء فستان كاروهات مجسم على منطقة الصدر، وذو تنورة منفوشة، وتنسيقه مع حذاء رياضي وشنطة صغيرة، وهي الإطلالة التي ستمنحك مزيداً من الحرية أثناء الحركة.

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فستان بتصميم الورود

فستان بتصميم الورود



إذا كنت ترغبين في إطلالة مشرقة وجذابة خلال أيام العيد، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان بتصميم الورود من القماش الشيفون أو الكريب القطن، وتنسيقه مع لفة حجاب بسيطة وناعمة لإطلالة بساطة، وإذا كنتِ ترغبين في إطلالة أكثر عملية يمكنكِ اختيار حذاء رياضي بسيط، أما إذا كنتِ ترغبين في إطلالة أنثوية رقيقة، فيمكنك في هذه الحالة ارتداء حذاء ذات كعب عالٍ.

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فستان بأكمام واسعة

فستان بأكمام واسعة



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة رائعة خلال أيام العيد، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان طويل ذو أكمام واسعة، وهناك تصاميم متعددة لتلك الفساتين، إما مجسمة من أعلى، ومنسدلة بتنورة منفوشة، أو أن تكون ذات حزام عند منطقة الخصر وذو أكمام واسعة ابتداءاً من منتصف الذراع، أو ذات أكمام واسعة مزينة بطبقات من الكرانيش.

ويمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة في مختلف أوقات اليوم بالعيد، مع تنسيق حذاء وحقيبة مناسبين لها.

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