أسعار أبرز الساعات النسائية من معرض جنيف للساعات والعجائب لعام 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع انتشار فيروس كورونا المستجد، تم إلغاء وتأجيل الكثير من الأحداث في صناعة الموضة، ولهذا السبب قامت العديد من العلامات التجارية بالاستعانة بالعالم الرقمي بإطلاق منصات إلكترونية لعرض أحدث منتجاتها، ومن بين الأحداث الكبرى التي عُرضت مباشرة على الإنترنت، معرض جنيف للساعات والعجائب لسنة 2020.

وقد شاركت في المعرض العالمي 30 ماركة تجارية فاخرة أمثال "Jaeger-LeCoultre" و "Cartier" و"IWC" و"Laurent Ferrier" وغيرها، حيث قامت بعرض صور ومعلومات حول الساعات الجديدة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو ترويجية لمختلف الإصدارات الجديدة.

فيما يأتي.. تعرفي معنا على أبرز ساعات اليد النسائية الفاخرة التي أثارت إعجابنا من معرض جنيف للساعات والعجائب لسنة 2020:

ساعة "Reverso One Red-Wine" من علامة "Jaeger-LeCoultre"

سعرها: 5300 دولار

قدمت علامة "Jaeger-LeCoultre " ساعتها الجديدة "Reverso One Red-Wine" في ظل الأحمر الخمري الأنثوي الفاخر، وهي جزء من مجموعة ريفيرسو تأتي بتصميم كلاسيكي من ثلاثينيات القرن العشرين، وتأتي هذه النسخة بلون جذاب للغاية وحزام جلدي أطول قليلاً، وتتميز بمينا حمراء مع قطع من الألماس وبالأرقام العربية ذات اللون الأبيض، تفاصيل جذابة مرسومة باليد أضفت الكثير من الجاذبية على الساعة بشكل عام.

ساعة "Nantucket Jeté de Chaîne d'Ancre" من هيرمس

سعرها: 6025 دولارا

هذه الساعة تم ابتكارها للمرة الأولى في عام 1991 على اليد المدير الفني للعلامة هنري دوريجني، و تأتي هذه النسخة من ساعة نانتوكيت الجديدة مزينة بزخارف بحرية مثل المرساة والسلاسل، وتتميز بميناء مرصع بأحجار الكريمة، ومطلي بالروديوم، ومرصع بالرمل مع وصلات سلسلة غير متناظرة من الماس.

هذه الساعة الأنثوية تأتي بمجموعة من الأحزمة ذات الظلال اللامعة من جلد العجل (الأزرق الداكن، والعنبر، والوردي المشرق) وأخرى من جلد التمساح (البني، والأزرق الهادئ، واللؤلؤي الرمادي، والأسود، و البنفسجي).

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ساعة "Pasha De Cartier Skeleton" من كارتييه

سعرها: 25600 دولار

عادت ساعة باشا الأيقونية إلى مجدها الملكي في نسختها الجديد الفضية لتتماشى مع التعديلات الحديثة مثل نظام QuickSwitch للتغييرات السهلة، وتأتي بماكينة كوارتز وبوجه من الكريستال الزفيري المقاوم للخدش وحلقة دائرية رقيقة من الحديد لحماية الساعة من المغناطيس.

ساعة "Limelight Gala Precious" من بياجيه

سعرها: 59000 دولار

تأتي ساعة "Limelight Gala Precious" من بياجيه بتصميم جذاب ومميز، بقرص محاط بمجموعة من 20 ماسة لامعة، و 22 حبة ياقوت أزرق تتكامل بشكل مثالي مع المينا الزرقاء، وتتميز بحزام من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا المنقوش يدويًا على طراز "Palace Décor".

ساعة "Traditionnelle Tourbillon" من فاشيرون كونستانتين

سعرها: 197000 دولار

تجمع هذه التحفة الفنية الفاخرة بين الذهب الأبيض و 559 ماسة مرصوفة على شكل دوائر تغطي القرص والإطار، وتحتضن حركة ميكانيكية أوتوماتيكية التعبئة معيار 2160، باحتياطي طاقة مدته 80 ساعة.