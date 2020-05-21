تصاميم رائعة لأساور ذهب بأحجار كريمة

بعض قطع المجوهرات تبقى أنيقة وخالدة دائمًا، وعلى رأسها أساور ذهب بالأحجار الكريمة، وخواتم ألماس، وأساور السلسلة، والأقراط الألماسية، على سبيل المثال لا الحصر، تبقى من المجوهرات الكلاسيكية الخالدة. حملت السنوات الأخيرة تصاميم رائعة وأشكالًا منحوتة.ما رأيكِ أن تلقي نظرة أوسع على أهم الاتجاهات التي ستترك بصمة على الموضة لهذا العام؟

أساور ذهب بأحجار كريمة: الياقوت

اساور بأحجار كريمة

الياقوت هو حجر كريم صلب موجود في الياقوت المعدني. يتضمن مصطلح الياقوت جميع أنواع ألوان المجوهرات من الياقوت الأزرق، باستثناء الصنف الأحمر المسمى روبي. كونها أحجارًا كريمة صلبة (ثاني أصعب حجر بعد الألماس)، الياقوت مناسب ليس فقط للمناسبات الخاصة، ولكن للاستخدام اليومي أيضًا، كما هو الحال في خواتم الخطبة.بالتأكيد، يتوفر الياقوت باللون الأزرق، النسخة الأكثر شهرة منها، تتراوح من الأزرق الشاحب إلى الأزرق الداكن الغامق تقريبًا. ومع ذلك، يأتي الياقوت في مجموعة واسعة من الألوان والألوان المدهشة: الأخضر والأرجواني والأصفر والبرتقالي والبني والوردي والأبيض وغيرها. هناك أيضًا ياقوت ثنائي اللون بدلاً من لون واحد مشبع.

على عكس الألماس، لا يمتلك الياقوت نظام تصنيف لتصنيفها وفقًا لجودتها. ومع ذلك، يجب أن يحتوي الياقوت الذي يعتبر عالي الجودة على شوائب أو عيوب قليلة أو غير موجودة، ولون مشبّع لطيف، ويجب أن يكون حجرًا جيدًا.

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أساور ذهب بأحجار كريمة: اللؤلؤ للاحتفال بالمناسبات

يُعتبر اللؤلؤ هدية رائعة للمناسبات السنوية خاصة لأيّ ذكرى زفاف: الهدية العظيمة هي أعلى مجموعة من اللؤلؤ الكلاسيكي قياس 18 بوصة؛ هدية مثالية تلتقط المناسبة الرومانسية وتقول كل ما تريد قوله. ممكن أن تستمر مجوهرات اللؤلؤ مدى الحياة وهي دائمًا في الموضة. خلال تسوّقنا في متاجر التجزئة الرئيسية نرى صفوفًا وصفوفًا من المجوهرات الرخيصة، تبدو لامعة وممتعة ولكن معظمها رخيص ويمكن التخلص منه، في حين أنّ شراء سوار صغير من اللؤلؤ أو مجموعة من الأقراط سيكلف أكثر من ذلك بقليل ولكن ذات جودة أكبر. لماذا ترتدي النساء لآلئ لمئات السنين؟ لسببين: يبدون مذهلين وتتوهج بشرتهن. الطريقة التي تنمو بها اللؤلؤة تسمح للضوء بانعكاسها بطريقة خاصة، وبالتالي ينعكس بريق اللؤلؤ أو توهجه على البشرة. احذري عند شرائك اللؤلؤ هذه العوامل كدليل على قيمة اللؤلؤ: الحجم والشكل واللون واللمعان. استشيري خبيراً دائماً قبل الشراء.

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