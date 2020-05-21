تعرفي على نصائح سحرية لعلاج تقصف الشعر

يعد تقصف الشعر من المشاكل الشائعة والمزعجة إذ تحد من جاذبيتة بشكل ملحوظ، إلا أنه يمكن معالجتها والحد من آثارها السلبية بإتباع طرق ونصائح معينة.

فإذا كنت تواجهين هذه المشكلة رافقينا في هذا الموضوع حيث سنعرض لك أبرز أسباب تقصف الشعر، وبعض الخطوات التي يمكن أن تساعدك في علاجه.

ما أبرز أسباب تقصّف الشعر؟

1- يساهم الإفراط بإستخدام أدواة التصفيف على غرار السيشوار إضافة إلى تطبيق الصبغات وغيرها من المواد الكيميائية الخاصة بفرد الشعر أو العناية به في تعزيز جفافه، ما يحفّز تقصّفه وتلفه بسرعة أكبر.

2- يؤدي تمشيط الشعر بعنف خصوصاً عندما يكون مبللاً إلى تقصفه مع الوقت.

3- يعدّ غسل الشعر بشكل يومي من الأسباب التي تحفز تقصفه بشكل ملحوظ.

4- يعتبر تعريض الشعر المتكرر لأشعة الشمس الحارقة والرياح القوية من العوامل التي تؤدي بدورها إلى تقصفه.

5- غالباً ما يتقصف الشعر بسرعة وسهولة أكبر عند الإمتناع عن العناية به وقص أطرافه من وقت إلى آخر.

كيف تعالجين تقصّف شعرك؟

أولاً، احرصي على قص أطراف شعرك مرة كل 3 أو 4 أشهر كحد أقصى، ما يساعدك على التخلص من الأطراف التي بدأت تتقصف والحفاظ على حيويته.

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ثانياً، تفادي قدر المستطاع إستعمال أدوات تصفيف الشعر الحرارية بشكل مبالغ ومتكرر، ووفري إستخدامها للمناسبات والأوقات الضرورية.

ثالثاً، طبقي المرطب ذات النوعية المناسبة لشعرك إنطلاقاً من الأطراف وحتى الأعلى، بغية الحفاظ على رطوبة شعرك ومنع تقصفه وتكسره.

رابعاً، مشّطي شعرك بلطف ولمرة واحدة لا أكثر يومياً، وإختاري المشط المناسب ذات الأسنان المتباعدة.

خامساً، إختاري شامبو ذات مكونات طبيعية وتركيبة مناسبة لنوعية شعرك. ولا تترددي بإعتماد الكريمات الطبيعية أيضاً، المغذية والملائمة لشعرك.

سادساً، إشربي كمّية كافية من الماء لا تقلّ عن 8 أكواب يومياً، وإعتمدي نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً يعتمد على الفواكه، الخضروات والأطعمة الغنية بالفيتامينات.

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