موديلات اكسسوارات ناعمه لعروس 2020

لا تكتمل تسريحة العروس دون إضافة اكسسوار ناعم يعطي جمالاً لتسريحتها، لذا إن كنت قد اخترت إطلالة مميزة وغير مألوفة، فندعوك اليوم إلى مشاهدة أجمل اكسسوارات عروس ناعمة التي ستكون محطّ إهتمام كل عروس في المواسم المقبلة.

اكسسوارات شعر حسب لون شعرك

للعروس صاحبة الشعر الأسود:تليق اللآلئ العاجية جدًّا بالشعر الأسود، لأنها تكمل طبقته الطبيعية.

للعروس صاحبة الشعر الأشقر:ننصح الشقراوات الاستعانة باكسسوارات ذهبية، لأنّ الفضي قد يبدو باردًا على خلفية خصل شقراء، لا سيّما إن كان التصميم جريئًا.

للعروس صاحبة الشعر الكستنائي:تليق القطع اللمّاعة المزيّنة بأحجار كريمة بصاحبات الشعر الكستنائي، أكثر من غيرهن.

للعروس صاحبة الشعر الأحمر:سلّطي الضوء على شعركِ الأحمر المميز بطبقات دافئة. اختاري اكسسوارات للشعر، مزيّنة بأحجار لماعة باللون الذهبي الخفيف، لكي تكون اللمعة لطيفة.



موديلات اكسسوارات حسب شخصية العروس

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العروس البرّاقة: في هذه الحالة يمكن وضع تاج على الرأس مصنوع من الكريستال الشواروفسكي. تبدو العروس براقة وحالمة، تبدو وكأنها نجمة من هوليوود. يمكن أن تترك العروس الحرية لشعرها، وتضع في وسطه تاجًا مع بعض الحبوب النافرة أو الكبيرة.

العروس الأميرة: تتمنّى أيّ فتاة أن تبدو كالأميرة ليلة زفافها، تحديدًا من ناحية الاكسسوارات التي تضعها على رأسها والتي تكمل اطلالتها. ابتعدي عن الاكسسوارات الكلاسيكية مثل: الكريستال والأحجار الصلبة، وارتدي القطع المغايرة كتلك المصنوعة من الدانتيل أو المطرزة، وتوضع على الرأس.

العروس الكلاسيكية: هي عروس بسيطة وأنيقة. تسريحة كعك الشعر هي خيارها الأول والأخير، لكنها لا تظهرها مملّة عليها. يمكن وضع المشابك على الرأس، وفي هذه الحالة تبقى العروس كلاسيكية لكنها بلمسات عصرية.

العروس الحديثة: هي عروس تدرس خطواتها جيدًا. قد تلجأ إلى الدبابيس العريضة لوضعها بتسريحة الشعر. دبوس مصنوع من المعدن ناعم وغير لمّاع، وهو يشبه الستايل الفرنسي. أو وضع دبوس مزيّن بحبات اللؤلؤ، وتضيف لمسة جميلة إلى التسريحة. كما قد يوضع مشبك يجمع طرفي الشعر معًا خلف الأذن، وهي لوك جريء.

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