تعرفي على نوع جسمك والملابس المناسبة

مش كل موضة جديدة تليق على اى جسم ،كتير من البنات بيقعوا فى المشكلة دى بيجروا يشتروا أى حاجة جديدة نازلة موضة علشان يبقوا شيك وستايل ،ومع الأسف مش بتبقى لايقة على شكل جسمهم وفى الاخر بيظهروا بمظهر مش حلو .

وعلشان تقدرى تحلى المشكلة دى وتكونى موفقة فى إختياراتك لازم الاول تكونى فاهمة جسمك وتعرفى ايه المناسب لشكلة ، وبكده هتعرفى إزاى تبرزى جماله أو تخفى عيوبه.

مبدأياً لازم تكونى عارفة إن فى ٤ أشكال للجسم وهما( الجسم الكمثرى – جسم الساعة الرملية – جسم المثلث المقلوب- الجسم المستطيل)

تعالى اقولك إزاى تعرفى نوع جسمك وإيه اللبس إللى يليق عليه:-

١- الجسم الكمثرى

هو شبه ثمرة الكمثرى علشان كده سموه كمثرى وده بيكون فيه حجم الارداف والأفخاد والمؤخرة أكبر من حجم الصدر يعنى المنطقة السفلية أكبر من المنطقة العلوية ،أصحاب الجسم ده ممكن يلبسوا فساتين واسعة يكون الوسط فيها عالى ،ويلبسوا أكسسوارت علشان يلفتوا الإنتباه بعيد عن الجسم.

٢- جسم الساعة الرملية

الجسم ده بيكون شكل المنطقة السفلية قريب من شكل المنطقة العلوية وبيفصل بينهم الوسط وبيكون صغير جداً علشان كده بيبقى شكل الساعة الرملية ، ميزة الجسم ده إن أى موديل بيليق عليه وبيظهر بطريقة جذابة وأنيقة.

٣- جسم المثلث المقلوب

واضح من الاسم إن قاعدة المثلت هى منطقة الأكتاف علشان بتكون عريضة ،ورأس المثلث بتكون منطقة الأوراك والأفخاد علشان بتكون رفيعة ،أصحاب الجسم ده بيعانوا علشان يقدروا يظهروا بشكل مناسب المفروض يلبسوا بناطيل او جيبات واسعة ومن فوق يلبسوا بلوزات ضيقة ويبعدوا عن الواسع علشان متبنش منطقة الأكتاف أكبر من اللازم، كمان الفساتين بتكون حلوة على شكل الجسم ده بس يكون المقاس مظبوط.

٤- الجسم المستطيل

الجسم ده عبارة عن كتلة واحدة يعنى مقاس الأكتاف والوسط والأوراك والأرداف بيكون واحد علشان كده واخد شكل مستطيل ،وشكل الجسم ده بيكون حلو ومناسب لكل أنواع اللبس لو مفيش وزن زايد ،وخصوصا البناطيل الجينز واللبس الضيق.

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