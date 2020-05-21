النظارات الشمسية صيف 2020 سلاسل ضخمة والوان قوية

يبدو هذا الصيف مختلفًا اختلافًا كليًّا في جميع إطلالاته، حيث تغزو أشكال جديدة من النظارات الشمسية سوق الموضة لاستكمال المظهر الأنيق والمتجدد لهذا الموسم.

وتشهد موضة النظارات لهذا العام عودة قوية لحقبة الثمانينات، لناحية حجمها الكبير، وعودة سلاسل النظارات الضخمة.

وقطعت سلاسل النظارات الضخمة شوطاً طويلاً في عالم الموضة والأكسسوارات، فقد أعاد المصممون تصميمها بسلاسل ذهبية ولآلئ، وغيرها من المواد الجديدة والأكسسوارات، التي تساعد على تعزيز استخدامها، بعد أن كانت سلاسل النظارات الضخمة مجرد طريقة لعدم إضاعة النظارات، أصبحت من أهم الأكسسوارات لعام 2020.

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