تكثيف وتطويل الرموش بالبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 05:04 مساءً - الرموش الكثيفة والطويلة تكبّر العين وتضيف من جاذبيتها. لكن هناك عوامل عدة تؤدي إلى تقليل شعيرات الرموش وتقصيرها، مثل: التقدم في السن، والمشاكل الوراثية، والتغييرات الهرمونية. ما يجعل العديد من السيدات يستخدمن الرموش المستعارة. وبما أنّ تركيب الرموش ليس الحل، تعرّفي إلى أهم الأخطاء التي ترتكبينها وتؤذي بها عينيكِ. واكتشفي أسرع خلطة طبيعية لتطويل وتكثيف الرموش.

صفار البيض لتطويل وتكثيف الرموش:

البيض للرموش



ترتكز هذه الخلطة على صفار البيض الغني بفيتامين E ودهون أوميغا 3 والمغذيات الدقيقة الذي تساعد على مكافحة الرموش الجافة والهشّة. كما أنه يقوي الشعيرات.

-اكسري بيضة في وعاء وانزعي الصفار بملعقة.

-ضعي الصفار في وعاء آخر وأضيفي 5 قطرات من زيت اللوز

-امزجي الخليط جيدًا

-استخدمي ريشة ماسكرا نظيفة اغمسيها بالمزيج ومشّطي رموشكِ بها

-كرري هذه الخطوة مرات عدة لتتأكدي من أنّ كل الشعيرات امتصت المزيج

-انتظري حتى يجف الخليط

-اغسلي عينيكِ بالماء الباردة

يمكنكِ اعتماد هذه الخلطة 3 مرات في الأسبوع النتائج مضمونة 100%.

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نصائح مهمة :

انتبهي لرموشك



تحتاج رموش العين إلى عناية دقيقة ولا سيّما في اختيار المستحضرات، إذ إنّ بعض المكونات التي تستخدمينها كالسيروم مثلًا، تحتوي على مواد تسبب لكِ الحساسية، ما يؤدي إلى تعب شعيرات الرموش. كما أنّ اللاصق الذي يُستخدم لتطبيق الرموش المستعارة يسد مسام البشرة ما يمنعها من التنفس، وبالتالي تأمين الحماية اللازمة للرموش. ننصحكِ ألّا تستخدمي الرموش المستعارة إلّا عند الضرورة وفي المناسبات. والأهم أن تحرصي على إزالة المكياج جيدًا بدقة قبل النوم. ضعي مزيل المكياج المخصص للعين على قطنة مدورة، وأزيلي المكياج بحركة أفقية من زاوية العين الداخلية نحو الخارج. لا تفركي عينيكِ أبدًا، فهذه الحركة بالتأكيد ستسبّب لكِ تساقط الكثير من الشعيرات. بعدها يمكنكِ تمشيط رموشك بفرشاة ماسكرا نظيفة وتدليك خط الرموش. أما بالنسبة لنظامكِ الغذائي، فيجب أن يكون غنيًّا بالبروتينات لتأمين العلاج الداخلي لجسمك.

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