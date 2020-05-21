كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 05:04 مساءً - ياسمين صبري من النجمات العربيات الحريصات جداً على مظهرهن الخارجي، ولهذا فإننا نراها دائماً في اطلالات مميزة تجمع فيها بين الأنوثة والنمط الشبابي المواكب للموضة، ومن يتابع اطلالاتها عن قرب يلاحظ أنها تعشق موديلات الفساتين الميدي التي تناسبها وتناسب قوامها الرشيق وتعتمدها لمختلف المناسبات الكاجوال والرسمية على حد سواء، واليوم جمعنا بالصور أجمل موديلات فساتين ميدي بوحي من ياسمين صبري لتستلهمي بعض الأفكار التي تناسبك.



ياسمين صبري في فستان ميدي معرق:

ياسمين صبري أنيقة في فستان ميدي معرق



اطلالة رائعة ومفعمة بالأنوثة أطلّت بها ياسمين صبري مؤخراً وقد اختارت فيها فستاناً مورداً ميدي من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana بألوان جمعت بين الأبيض والأخضر والزهري، له قصة الكورسيه من الأعلى وتنورته مصنوعة من طبقات من الكشكش وصل طولها حد الركبة، وقد نسقت معه حذاء كعب عال باللون البيج من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin.

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اطلالة كلاسيكية أنيقة تألقت بها ياسمين صبري في فستان ميدي أسود:

اطلالة كلاسيكية في فستان ميدي أسود اعتمدتها ياسمين صبري



الفستان الميدي الأسود قطعة أنيقة وكلاسيكية يجب أن تتوفر في خزانة كل سيدة حيث إنه يسهل تنسيقه لمختلف المناسبات، وهنا شاهدنا ياسمين صبري وقد تألقت في اطلالة ناعمة اختارت فيها فستاناً ميدي أسود بقصة ضيقة وبسيطة نسقت معه حذاء كعب عال وحقيبة يد باللون الأحمر أضافت من خلالها لمسات حيوية على اللوك بشكل عام.

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موضة البليزر مع الفساتين الميدي خيار ياسمين صبري الأول:

تنسيق أنيق في الفستان والبليزر اعتمدته ياسمين صبري



لاحظنا من خلال متابعتنا لاطلالات ياسمين صبري أنها تعشق موضة تنسيق الفساتين الميدي مع جاكيت البليزر مثل هذا اللوك الذي اعتمدت فيه فستاناً ميدي بسيطاً باللون الرمادي الفاتح وقد نسقت معه جاكيت بليزر باللون الأزرق الداكن من «بالمان» Balmain وأكملت اللوك بحذاء كعب عالٍ باللون الأبيض وحقيبة يد كبيرة من الجلد باللون الأحمر.

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ياسمين صبري في فستان ميدي أحمر:

ياسمين صبري في اطلالة مشرقة في فستان باللون الأحمر



اختارت ياسمين صبري هنا اطلالة مفعمة بالأنوثة حيث إنها تألقت في فستان ميدي باللون الأحمر الجذاب بقصة البليزر المواكبة للموضة، محدد الخضر وصل طوله أسفل حد الركبة وقد نسقت معه حذاء أسود كعب عال ومجوهرات ألماسية مميزة من كارتيه Cartier.





موديلات فساتين ميدي بوحي من ياسمين صبري كانت قد اعتمدتها في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالات التي تعجبك والتي تناسبك.

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