إطلالات بثينة الرئيسي في مسلسل محمد علي رود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 05:04 مساءً - يُعَدُّ مسلسل "محمد علي رود" أحد أضخم الإنتاجات الدرامية لرمضان 2020، ويجمع في بطولته مجموعة من نجوم الخليج، ومن أبرزهم الفنانة بثينة الرئيسي، التي جمعنا لكُنَّ بعضًا من إطلالاتها في المسلسل، فبرأيكم أيها الأجمل؟



إطلالات الملابس الهندية

إطلالة بأزياء هندية



يتحدث المسلسل عن العلاقات التجارية والاجتماعية التي جمعت بين الكويت والهند، لذا برزت الرئيسي بعدة إطلالات بالأزياء الهندية، ومن أبرزها فستان أحمر مزين بتطريزات ذهبية، وتأنقت ببلوزة طويلة باللون الأخضر المزين بالتطريزات الزرقاء والخضراء مع بنطال بذات التصميم، وتجملت ببلوزة خضراء مطرزة بالذهبي مع بنطال وحجاب يكسوهما اللون الأحمر المزين بالخطوط البيضاء.

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خيارات الفساتين القديمة

فساتين قديمة



تدور أحداث المسلسل في فترة زمنية ثرية بالأحداث خلال مرحلة الأربعينيات من تاريخ الكويت، لذا شاهدنا العديد من الفساتين العتيقة التي تمثِّل تاريخ الأزياء في الوقت الماضي. ومن أبرز إطلالات بثينة فستان أبيض مزين بزهور سماوية ومصمم بقماش رمادي في أطراف الأكمام والرقبة، ونسقت فستانًا برتقاليًّا مزينًا بالأبيض مع قبعة بيضاء، واختارت فستانًا سماويًّا مزينًا بالنقوش الذهبية، وارتدت فستانًا أخضر مصممًا بشكل ناعم وبسيط وأكملته بقبعة وحقيبة باللون الأحمر، وظهرت بفستان أسود مزين بالنقوش البيضاء، وأطلت بفستان سماوي مصمم بشكل ناعم وشبابي.

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