موضة اللون الأحمر لمناسبات صيف 2020 من أهم الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 05:04 مساءً - لأنه دافئ، براق، ويشعّ طاقةً ونشاطاً، سيطر اللون الأحمر على مشهد موضة صيف 2020؛ لينضم إلى العديد من الألوان المميزة والجديدة التي شاهدناها ضمن عروض أزياء الموسم من أهم الماركات العالمية، ومن توقيع أرقى المصممين.

فستان ناعم أحمر من إيلي صعب Elie Saab





ولمناسبات صيف 2020، ليس هناك أجمل من اللون الأحمر؛ لتتألق به المرأة الجريئة والباحثة عن الجاذبية، فهو لون يحترق ببريق، وينضح ثقة بالنفس وإصراراً..



إذا كنتِ من الراغبات بارتداء اللون الأحمر هذا الصيف، نضع اليوم بين يديكِ دليلاً كاملاً عن أروع الأزياء التي رصدناها على منصات عروض صيف 2020 باللون الأحمر لمختلف المناسبات، سواء لإطلالة نهارية أو مسائية.. فألقي نظرة عليها واختاري منها ما يليق بكِ.



اللون الأحمر موضة صيف 2020



اللون الأحمر موضة صيف 2020 لإطلالة نهارية من أهم الماركات التجارية

إطلالة كاجوال بالأحمر من باير موس Pyer Moss



من الألوان الأكثر رواجاً لصيف 2020 هو اللون الأحمر الداكن والجريء، وقد رصدناه على منصات عروض أهم الماركات العالمية، ضمن عروض أسابيع الموضة لربيع وصيف 2020، بتصاميم متنوعة؛ جاءت بين الفساتين النهارية المريحة ذات اللمسات العصرية، والبدلات الكاجوال والتنانير الفضفاضة لإطلالة نهارية لافتة.

من علامة روشا Rochas، اخترنا إطلالة نهارية باللون الأحمر؛ من خلال تنورة بالكسرات بطول ميدي، وجاكيت بليزر واسع آخر موضة. تجمع هذه الإطلالة بين الراحة والأناقة، وهي مثالية لأوقات النهار.

كما لفتتنا الإطلالة بجاكيت الجلد الأحمر، التي تم تنسيقها مع تنورة ميدي من قماش الكروشيه الفاخر والترندي من ألتوزارا Altuzarra لأوقات النهار. نسقيها مع حذاء ankle boots؛ لاستكمالها هذا الموسم بالطريقة المثالية.



اللون الأحمر موضة صيف 2020 لإطلالة مسائية من أهم الماركات التجارية

فستان أحمر جريء من إيلي صعب Elie Saab



يبدو أن للون الأحمر حصة كبيرة من موضة أزياء صيف 2020، بالأخص ضمن مجموعات الإطلالة المسائية؛ من خلال فساتين السهرة الجريئة والراقية من توقيع أهم المصممين.

وكعادته، قدم لنا المصمم إيلي صعب Elie Saab، ضمن مجموعته لصيف 2020، مجموعة واسعة من أجمل موديلات فساتين السهرة باللون الأحمر، التي ستجعلك فاتنة خلال مناسبات الموسم، فجاء منها ما هو مزركش بالترتر الفاخر؛ لإطلالة مسائية راقية، ومنها بتصميم واسع، مع تنورة ضخمة A Line تبرز الفخامة.

للمناسبات الصيفية، نسقي فستان السهرة باللون الأحمر مع مجوهرات باللون الذهبي، وحذاء وكلاتش باللون الأسود لإطلالة متكاملة.

كما يمكنكِ اختيار فساتين سهرة باللون الأحمر ذات تصاميم أكثر بساطة، على غرار الفستان الأحمر الذي رصدناه على منصة روشا Rochas، والذي يبرز تفاصيل الكسرات الناعمة.

يلائم هذا التصميم السيدات عاشقات الإطلالات المسائية الناعمة البعيدة عن التكلّف.