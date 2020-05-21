فساتين مشجرة للمحجبات خلال صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 05:04 مساءً - تُعَدُّ موضة الأزياء المشجرة من أبرز الموضات البارزة في الصيف، ولصيف ٢٠٢٠ جمعنا لكُنَّ عدة خيارات مناسبة للمحجبات، فإليكنَّ التفاصيل.



إطلالات ملونة للصيف

إطلالات ملونة



تحب الكثيرات من الفتيات خيارات الفساتين المرحة والملونة في الصيف، ومنها جمعنا لكنَّ عدة خيارات، أبرزها فستان كحلي بزهور زهرية، وآخر أزرق بزهور بيضاء وزهرية، أو اختيار فستان زهري بزهور سوداء، أو الظهور بفستان أخضر بزهور ملونة، أو فستان باللون البيج بزهور بيضاء.

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خيارات بألوان حيادية

خيارات بألوان حيادية



إن كنتِ من مُحِبَّات الألوان الحيادية في أزيائك، فيمكنك التأنق بفستان أسود مزين بزهور حمراء مع حجاب أسود، أو التجمل بفستان أسود مزين بزهور بيضاء، أو التزين بفستان باللون البيج تكسوه الزهور الملونة لخيار شبابي بسيط.

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