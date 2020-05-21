الامارات | نص من ملحمة جلجامش يتسبب بمعركة قانونية في أميركيا

شكرا لقرائتكم خبر عن نص من ملحمة جلجامش يتسبب بمعركة قانونية في أميركيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى مدعون أميركيون إلى مصادرة لوح أثري نادر من متحف الكتاب المقدس بواشنطن، المشارك في تأسيسه رئيس مجموعة متاجر تجزئة "هوبي لوبي". والقطعة الأثرية عمرها 3500 عام، ويعود أصلها إلى العراق، وتحمل نصا من ملحمة جلجامش، إحدى أقدم الأعمال الأدبية في العالم.

وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، كانت المجموعة قد اشترت اللوح من دار مزادات خلال جلسة بيع خاصة عام 2014 بقيمة 1.67 مليون دولار (ما يعادل 1.36 مليون جنيه استرليني) لعرضه في متحف الكتاب المقدس في واشنطن بالولايات المتحدة. ويقول مكتب الادعاء الأميركي في نيويورك إن اللوح دخل الأراضي الأميركية بطريقة غير قانونية.

ووفقا لدعوى مدنية رفعها مدّعون أميركيون، اشترى تاجر للتحف اللوح في الأصل عام 2003 في لندن. وباع التاجر اللوح في عام 2007 لمشتر آخر مقابل مبلغ 50 ألف دولار، وتضمنت عملية البيع وثيقة مزيفة تزعم الحصول على القطعة من مزاد في الولايات المتحدة عام 1981.

وقال المدعون إنه بعد ثلاث سنوات، طلب أمين المتحف توضيحا بشأن مصدر اللوح، وزعم أن دار المزادات حجبت معلومات بشأن أصوله، بما في ذلك الخطاب المزيف التي تعرف أنه "ليس حجة في التحقيق".

وقالت وزارة الآثار العراقية لهيئة الإذاعة الأمريكية "إن بي آر" إنها تسعى إلى معرفة ما إذا كان اللوح من بين آلاف القطع الأثرية المسروقة من متاحفها عام 1991.

وكانت تسعة متاحف إقليمية على الأقل من مجموع 13 متحفا في البلاد قد نُهبت في ذلك العام عندما فقد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، سيطرته على مناطق معينة في البلاد، بعد فترة وجيزة من غزوه للكويت.

وكشف ستيف غرين، رئيس مجلس إدارة المتحف، في مارس الماضي أنه رصد وجود خمسة آلاف قطعة أثرية أخرى من ورق البردي و6500 قطعة من الفخار في مجموعة المتحف غير معروفة المصدر تماماً.

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