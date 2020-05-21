الامارات | سلمى حايك تكافح العنف الأسري بوجود كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تكافح العنف الأسري بوجود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الممثلة الأمريكية-المكسيكية سلمى حايك ، التي رشحت من قبل لجائزة الأوسكار، حملة لمكافحة العنف ضد المرأة مع اضطرار الكثير من النساء للبقاء في المنازل في ظل إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحثت الملايين من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على "التضامن مع المرأة".

وستشرف على الحملة التي تحمل اسم "التضامن مع النساء" مبادرة "تشايم فور تشينج" (جرس من أجل التغيير) التي أطلقتها دار أزياء جوتشي الشهيرة وأسستها حايك والمغنية بيونسيه في عام 2013، وستساعد في تمويل المنظمات التي تكافح العنف الأسري في أنحاء العالم.

وقالت حايك في مقطع فيديو نشرته على حسابها على انستجرام الذي يتابعه نحو 15 مليون شخص " نبقى داخل منازلنا لحماية أنفسنا من خطر وباء كوفيد-19، لكن ماذا إذا كان المنزل ذاته مصدرا للتهديد؟ ".

وأضافت "من المهم للغاية أن نتخذ موقفا في مواجهة العنف المرتبط بالنوع... يمكننا حقا أن نُحدث تغييرا إذا تجمعت أصواتنا وصرخنا ...لا".

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