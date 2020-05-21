أزياء عروس ربيع 2021 بتوقيع ريم عكرا

عدد قليل من المصممين أحب أن يكمل عمله خلال فترة التباعد الاجتماعي وفي ظل انتشار فيروس كورونا، ومن بينهم المصممة ريم عكرا التي فضلت إطلاق مجموعة خاصة بعروس 2021، وأن تحمل معها رسالة حياة امرأة مقبلة على الزواج في الأسابيع القادمة.

فساتين زفاف عروس ربيع 2021

في ضوء جائحة Covid-19 لعام 2020، أطلقت ريم عكرا مجموعتها لربيع 2021 تحت عنوان "المجموعة المتحدة" لنشر رسالة الحب والالتزام والوحدة خلال الأوقات الصعبة. من أجل تخطي جلسة تصوير تقليدية، اختارت عكرا أن تظهر أثوابها مجتمعة مع أزهار مصورة مشرقة لجعل العروس تبدو رائعة. وتنوعت المجموعة بين الدانتيل الرقيق والخرز المتشابك، تتميز أحدث مجموعة للمصممة ريم عكرا بأثواب التول الناعمة الحالمة مع تفاصيل الدانتيل الأنثوية، بالإضافة إلى الطلة الكلاسيكية التي تشعر العروس بالحداثة والرومانسية.

فساتين ريم عكرا لربيع 2021

عروس 2021 من دار ريم عكرا ناعمة حالمة ورومانسية لا تحب الطلات الباذخة والتطريزات النافرة، بل تركز على الطلة التي تبرز أنوثتها. والمجموعة الخاصة بعروس ربيع 2021 تتنوع بين القصات الضيقة والقصات الواسعة من الساتان الناعم، والملفت استخدام المصممة للأقمشة الشيفون التي تظهر جمال العروس وزينتها بأحجار براقة وناعمة ولم تغب تطريزات الدانتيل عن عروس الربيع.

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نبذة عن المصممة

أطلقت ريم عكرا مجموعات عدّة تحمل اسمها، وبدايتها كانت في العام 1997 من نيويورك تحديداً واشتهرت بخياطتها المثالية لأثواب العروس والسهرات. وتطلق في كل موسم مجموعة خاصة بالعروس.

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