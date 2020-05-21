3 ألوان تسيطر على موضة صيف 2020 تعرفي عليها

ظهرت 3 ألوان موضة ألوان وصيف 2020، والتي ستجدينها رائجة بهذه الفترة، الألوان من أكثر الأشياء التي تجذب الأنظار لإطلالتك، فيجب أن تهتمي بها وتختاري المميز منها، وتتابعي أحدث صيحات الموضة.

و موضة صيف 2020، الأصفر الشاحب، الأبيض أو الأوف وايت، الأخضر أو البستاج، ما عليكِ فقط سوى تنسيقهم مع ألوان تتناسب مع بشرتكِ وستحصلي على إطلالة مميزة.

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