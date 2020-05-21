موديلات فساتين خطوبة بقصّة حورية البحر لعروس 2020

القاهرة – لايف ستايل
يتميز فستان حورية البحر بالتصميم الأنثوي الذي يبرز إنحناءات الجسم، وهو مثالي للعروس صاحبة القوام الممشوق والخصر النحيل. شاهدي أجمل موديلات فساتين خطوبة بقصّة حورية البحر 2020.
فساتين ايلي صعب Elie Saab
في مجموعته الأخيرة، اهتم المصمم اللبناني ايلي صعب Elie Saab بتقديم فساتين خطوبة بقصّة حورية البحر لتجد العروس خيارات متنوعة تناسب ذوقها.
استخدم المصمم الأقمشة الشفافة، وزينها بالتطريزات الفخمة التي أضافت لها سحرًا لا يضاهى، سواء بلمسات الذهبي أو الفضي، وتميزت الفساتين بالتصاميم بالأكمام الطويلة مع الأحزمة التي تبرز الخصر النحيل.
فساتين جورج شقرا Georges Chakra
أيضًا قدم المصمم اللبناني جورج شقرا Georges Chakra فساتين خطوبة بقصّة حورية البحر 2020، والتي جمعت بين الفخامة والأنوثة.
أحببنا الفستان الأزرق الفاتح بصيحة الكشكش، والفستان الأحمر الأنثوي المزين بوردة كبيرة على أحد الكتفين مع لمسات الريش على التنورة.
فساتين طوني ورد Tony Ward
جمعت فساتين طوني ورد Tony Ward بين البساطة والرومانسية، حيث قدم فساتين خطوبة بقصّة حورية البحر مزينة بتطريزات يدوية متقنة، واستخدم المصمم أرقى الأقمشة الشفافة.
أعجبنا الفستان الديكولتيه بقبّة القلب، والفستان بالتصميم الذي يكشف أحد الكتفين، وكذلك الفستان بالأكمام القصيرة الواسعة.
فساتين زياد نكد Ziad Nakad
تنوعت فساتين زياد نكد Ziad Nakad بقصّة حورية البحر لتناسب مختلف أذواق العرائس.
قدم المصمم فساتين خطوبة بأكمام طويلة وقصّة ضيقة تتسع من أسفل، وزاد سحر الفساتين بالتطريزات البرّاقة التي تغطيها.
كما قدم المصمم فستان أصفر يجعل العروس تبدو وكأنها حورية بحر بفضل تصميمه الأخاذ، فهو بأكمام متناهية الطول ومنفوشة بقماش التول، مع تنورة ضيقة تتسع من أسفل.
وقدم المصمم فساتين ضيقة بأقمشة شفافة ومطرزة لإطلالة تجمع بين الفخامة والرومانسية.
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