ظلال العيون بلون البنفسجي أحدث صيحات المكياج في عيد الفطر

تعتبر الدرجات باللون البنفسجى من ألوان ظلال العيون ذات اللمسات الناعمة، و يعد الآيشادو بلونه البنفسجي هو أحدث صيحات المكياج في عيد الفطر تتميّز مكياجات عيد الفطر بألوانها الجذابة وموديلاتها المختلفة التي تتماشى مع مختلف الأذواق والإطلالات المعتمدة في هذه المناسبة، والتي تتنوّع ما بين البسيطة والأكثر أناقة. قد يهمك ايضاً: خطوات عمل غمازة الذقن بالمكياج إليكِ أسرار المكياج العربي القوي

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