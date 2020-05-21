تعرفي علي أفضل العطور لربيع 2020

مع بداية فصل الربيع،تنتشر العطور المناسبة للفصل الربيعي و التي تعد موضة هذا الربيع و نقدم لكي أفضل العطور التي موضة الربيع عام 2020 لتختاري من بينها ما يعجبك.

ويعد عطر Miss Dior أحدث إضافة الى خط المحبوب من علامة ديور الراقية، إلا أن رائحته أخف قليلاً مقارنة بالنسخ التي صدرت سابقاً تحت هذا الاسم، مما يجعله مثالياً لأجواء فصل الربيع المنعشة. يمزج عطر Miss Dior Rose n Roses بين نغمات الوردة الدمشقية والمسك الأبيض والماندرين، وهي روائح ستجعلك محط أنظار الجميع.

إنه أحدث العطور الصادرة من علامة Burberry، وهو يتميز برائحته الفواحة التي تمزج بين الياسمين والبلاك بيري والكرز والبنفسج، إضافة الى روائح الفاكهة الثقيلة، وهو مزيج أخاذ ثابت ومميز، وكفيل بأن يمنحك رائحة راقية تأسر القلوب.

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إنه عطر خشبي بلمسة حلوة في غاية الجمال والجاذبية، معزز بالفواكه والنغمات العطرية المخملية مثل خشب الصندل والبرقوق. يمثل هذا العطر الثراء الخشبي بأناقته وجماله. رائحة هذا العطر الكثيفة والمركزة خيار رائع لمحبات العطور القوية في فصل الربيع.

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