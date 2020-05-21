تعرفي علي وصفة طبيعية وصحية لفرد الشعر الخشن

القاهرة - لايف ستايل تعاني الكثير من النساء من الشعر الخشن ، فهو دائما جاف ويجعل مظهرهن غير لائق، خاصة أن الشعر الخشن يحتاج إلى عناية خاصة لترطيبه والتقليل من التساقط والجفاف. ونقدم لكي وصفة طبيعية رخيصة وصحية لتعتبر أفضل ماسك للشعر الخشن والمتساقط. المكونات

بيضة ملعقة زيت زيتون ٢ ملعقة زيت جوز الهند ملعقة صغيرة خل التفاح فهو يعمل على تنظيف فروة الرأس من الفطريات التحضير

اخفقي البيضة وضيفي لها الزيوت وخل التفاح وامزجيهم جيدًا Advertisements وزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف دلكي فروة رأسك جيدا بالخليط اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه بالشامبو والماء كرري الماسك مرتين أسبوعيًا. قد يهمك أيضا: تسريحات عروس تعطي الشعر كثافة ضعي القهوة في الشامبو وشاهدي ما يحدث لشعرك

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