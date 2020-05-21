فساتين زفاف ناعمة وخارجة عن المألوف لعروس ربيع 2020

عروس ربيع 2020 بالطبع أكثر ما يشغلها الآن هو فستان زفافها، وأي تصميم ستختار لإطلالتها بيوم أحلامها، وما بين التفاصيل الناعمة واللمسات الجريئة وغير المألوفة، سوف نعرض لكِ أجمل الموديلات للفساتين اللافتة لعروس ربيع 2020، والتي تناسب ذوقكِ إن كنتِ تبحثين عن تصاميم غير تقليدية.



فساتين الزفاف الملونة

شاهدنا بعروض دار أزياء Vera Wang فساتين الزفاف الملونة من التول والدانتيل، مناسبة لإطلالة جريئة بحفل الزفاف، كهذا الفستان مع الدانتيل المنفوش والذيل الطويل، والكشكشة على أحد الكتفين باللون السماوي الداكن، وهو مناسب أكثر للصبية النحيفة وطويلة القامة.



الفستان البليزر

أما دار Danielle Frankel فقد شاهدنا الفستان البليزر بعروضها، لإطلالة كلاسيكية وناعمة بالوقت نفسه، من الممكن أن تعتمديه كفستان ثانٍ بحفل زفافكِ، أو لفستان حفل كتب الكتاب، مناسب للصّبية قصيرة القامة، مع صندل مفتوح ميتالك مثلًا.



الفستان الجمبسوت

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من الخيارات غير المألوفة التي يمكنك اختيارها بحفل الزفاف أيضًا الفستان الجمبسوت، لإطلالة أنيقة ومخملية، كهذا التصميم من Roland Mouret، مع الأكمام الشفافة، نسقيه مع الكعب العالي بألوان النود، وتسريحة الشعر المنسدلة.



فساتين زفاف قصيرة من الأمام مع الكشكش

أعجبنا كذلك هذا الموديل من مجموعة Oscar de la Renta ، للفستان القصير من الأمام، مع الزي الطويل، لإطلالة أنثوية جريئة، مناسب لقصيرات القامة، ولإطلالة مبهجة في الربيع القادم

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