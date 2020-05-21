4 نصائح عملية لتنسيق ألوان الملابس في ربيع 2020.

إليك مجموعة نصائح لتنسيق ألوان الملابس في ربيع 2020.

– ابتعدي عن المبالغة في خياراتك، حيث إن الاكتفاء بلونين أو ثلاثة ألوان يمكن أن يكون كفيلاً في الحصول على إطلالة متناسقة وملفتة. فاختيار الالوان المتداخلة كثيراً تفقد اطلالتك الكثير من السحر والتناجس، لذا ركّزي على تنسيق لونين أو 3 كحد أقصى.

– بالإضافة الى ان تنسيق الالوان لا يجب أن يكون عشوائياً، فعلى الرغم من أن دور الازياء تميل الى اعتماد تنسيق جريء وغريب للألوان، إلا أن هذه الموضة لا يمكن اعتمادها باستمرار وفي مختلف المناسبات. لذا احرصي على ان تكون الالوان متجانسة ومتناغمة، فاختاريها متقاربة من بعضها البعض ولكن بدرجات متفاوتة.

– من بين الطرق السهلة التي يمكنك اعتمادها لتنسيق ألوان الملابس في هذا الربيع، هو اعتماد النقشات الملونة، حيث تختارين قطعة واحدة مزيّنة بالنقشات المختلفة وتعمدين الى تنسيقها مع قطعة أخرى احادية اللون، مع الحرص على أن يكون لون هذه الاخيرة مستوحىً من الوان النقشات المختلفة، ما يساعد في خلق تجانس رائع في الاطلالة.

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– وايضاً في هذا الربيع، يمكنك ان تكوني أكثر ابتكاراً في تنسيق الالوان لملابسك، حيث تميلين الى اختيار لون واحد واعتماد تدرجاته المختلفة سواء اكانت فاتحة أو داكنة، فهي تساعد في الحصول على اطلالة اكثر تناغماً. وفي هذا الاطار، يجب استثناء الالوان النيون التي لا تنطبق عليها هذه القاعدة، اذ ان هذه الالوان لها تقنيتها الخاصة في التنسيق، ويجب اعتمادها في قطعة واحدة فقط.

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